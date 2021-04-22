Yaz mevsiminde 5 metre kar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaz mevsiminde 5 metre kar

İhlas Haber Ajansı / AYHAN BABAT - Haberler | Güncel

Yaz mevsiminde 5 metre kar Nisan ayı sonlarında 2 bin 800 rakımlı dağlarda 5 metre karla mücadele Şırnak'ın Uludere ilçesinde karla mücadele ekipleri, Nisan ayı sonlarında 2 bin 800 rakımlı yüksek dağlarda 5 metreyi bulan kar yığınları ile mücadele ediyor.

Yaz mevsiminde 5 metre kar

Nisan ayı sonlarında 2 bin 800 rakımlı dağlarda 5 metre karla mücadele

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde karla mücadele ekipleri, Nisan ayı sonlarında 2 bin 800 rakımlı yüksek dağlarda 5 metreyi bulan kar yığınları ile mücadele ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İşletme Müdürlüğü Uludere işletme şantiye şefliği karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu Uludere'ye bağlı Uzungeçit beldesi 2 bin 800 rakımlı Arvazi Tepesinde yol açma çalışmaları sekizinci gününde devam ediyor. Kırsal bölgelerde kış mevsiminde yağan kar ve oluşan tipi nedeniyle kapanan 2 bin 800 rakımlı Arvazi Tepesi yolları, ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla yeniden ulaşıma açılıyor. Yaklaşık 5 metre kalınlığında karın bulunduğu bölgede ekipler, zorlu coğrafyaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uludere özel idare müdürlüğü işletme şefi Abdulkerim Özen, "Karla mücadele ekiplerimiz yaklaşık 8 gündür Uzungeçit arvazi tepesindeki bu yolda karla mücadele etmektedir, çalışmalarımızı zor şartlarda yürütüyoruz özellikle Uzungeçit halkı ve Uludere'deki diğer vatandaşlarımızın rahat bir şekilde bu yolu kullanması için çalışıyoruz. Fotoğraf çekmek için seyahat eden vatandaşlarda oluyor çünkü yolun sonunda güzel manzaralar var. Yolumuzu iki güne açacağız inşallah" dedi.

Yaz mevsiminde 5 metre kar
Yaz mevsiminde 5 metre kar
Yaz mevsiminde 5 metre kar
Yaz mevsiminde 5 metre kar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN BABAT

Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Üvey babasını sözlerini yediremediği için tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Üvey babasını sözlerini yediremediği için tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı
Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Vedat Bilgin Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Toprak Sergen Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yaz mevsiminde 5 metre kar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 13:07:06. #1.15#

title