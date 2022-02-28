"Yaz aylarıyla birlikte enflasyon sorununu önemli ölçüde kontrol altına almış olacağız" - Haberler

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"Yaz aylarıyla birlikte enflasyon sorununu önemli ölçüde kontrol altına almış olacağız"

AA, Sıtkı İlanbey - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaz aylarıyla birlikte enflasyon sorununu önemli ölçüde kontrol altına almış olacağız"

Yaz aylarıyla birlikte enflasyon sorununu önemli ölçüde kontrol altına almış olacağız

Yaz aylarıyla birlikte enflasyon sorununu önemli ölçüde kontrol altına almış olacağız

Yaz aylarıyla birlikte enflasyon sorununu önemli ölçüde kontrol altına almış olacağız

AA / Sıtkı İlanbey - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, cumhurbaşkanı, Güncel, Haberler

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