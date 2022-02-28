"Yaz aylarıyla birlikte enflasyon sorununu önemli ölçüde kontrol altına almış olacağız"
AA, Sıtkı İlanbey - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaz aylarıyla birlikte enflasyon sorununu önemli ölçüde kontrol altına almış olacağız"