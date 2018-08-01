Yaz Aylarında Karaciğer Yağlanmasına Dikkat

Medical Park Gaziantep Hastanesi, İç Hastalıkları doktoru Ömer Aydın Yıldırım, karaciğer yağlanmasının, şişmanlık, kanda yağlanma ve şeker hastalığına bağlı geliştiğini ifade ederek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karaciğer yağlanmasının, Türkiye'de ve dünyada en sık görülen hastalıklardan biri haline geldiğini, Normal, sağlıklı bir insanda karaciğer hücrelerinde az miktarda yağın bulunabildiğini ve bu durum herhangi bir hastalığa neden olmadığını söyledi.

EN SIK BELİRTİ ÜST KARNIN SAĞ TARAFINDAKİ BASKI HİSSİYATI

Dr. Ömer Aydın Yıldırım karaciğerde yağlanmaya dikkat çekerek, "Karaciğerde yağlanma aşırı miktarda olduğunda, birtakım yapısal ve fonksiyonel değişikliklere yol açıyor ve tedavi edilmezse siroz, karaciğer kanseri başta olmak üzere ciddi hastalıklara neden oluyor. Bu nedenle hastalık önemsenmeli ve tedavi edilmelidir. Aşırı kalori tüketimi, yanlış beslenme, rafine ürünler, doğal olmayan besinler ve hareketsiz yaşam sonucu ortaya çıkan şişmanlık tablosu karaciğer yağlanmasının en sık rastladığımız nedenleridir. En sık belirti olarak üst karnın sağ tarafındaki baskı hissiyatı, konsantrasyon bozuklukları ya da halsizlik gibi durumlar hastalığın belirtileridir. Yağlı karaciğerin kabul görülmüş bir ilaç tedavisi olmadığı gibi nedenlerinin açığa çıkarıldıktan sonra ortadan kaldırılması ile beraber çalışılır duruma gelinir. Bu durumdan sonra ise yağlı karaciğerin eski hale dönmesi mümkün olabilir. Aşırı kilolu kişilerin beslenmeleri değiştirilip, vücut aktivitelerini de arttırmaya gidilerek vücut ağırlığının yavaş ve dikkatli bir şekilde azaltıldığı öngörülür. Alkol sorunu olan kişiler ise bu durumdan sadece alkolü bırakmak ile kesin olarak bu kanıya kendilerini inandırmış olmaları gerekmektedir. Aşırı kilolu, alkol sorunu olan kişiler, menopoz çağındaki kadınlar, karaciğer hastalığı olanlar bu hastalığın risk altında olduğu kişilerdir. Özellikle gün boyu oturarak çalışanlar bu açıdan daha fazla risk altında. Bu durumda olanlar gün içerisinde mutlaka hareket etmeli. Her gün en az 45 dakika düzenli ve tempolu yürüyüşe çok özen gösterilmeli. Çünkü düzenli ve tempolu yürüyüş, yağlanmanın önemli ölçüde gerilemesine yardımcı olmaktadır. Yürüyüş, karaciğer yağlanmasında önemli bir mekanizma olan insülin direncinin azalmasını sağlıyor. Bu da uzun vadede kalp ve damar hastalıklarından koruyor. İmkanı olanların plates, aerobik, aletli jimnastik, yüzme ve egzersizin her türlüsünü yapmalarında fayda var. Karaciğer rahatsızlığının yorgunluk, çabuk yorulma, iştahsızlık, sarılık, kaşıntı, bulantı, aşırı gaz birikimi, özellikle bacaklarda ve karında şişlik, kabızlık, erkeklerin göğsünün büyümesi gibi çeşitli belirtiler veriyor. Bu durumda teşhis için mutlaka doktora başvurulmalıdır" diye konuştu.

(İHA)