Yaylada mahsur kalan köpeklere devlet sahip çıktı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir yaylada mahsur kalan sokak köpeklerinin imdadına devlet yetişti. Köpekler için yaklaşık bir metre kar bulunan yolun açılmasının ardından mama ve yem bırakıldı.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Damlı köyü muhtarı Muhammet Gültepe, köyün sınırındaki Erikbeli ve Sazalanı mevkiindeki bir konutun güvenlik kamerasından yaylaya bırakılan köpeklerin çaresizce beklediğini görünce durumu İlçe Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal'a bildirerek yardım istedi.

Hem Kaymakam Çakal hem de Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in girişimleriyle bölgeye ulaşımı sağlayan yolun ekipler tarafından açılmasının ardından alana giden Jandarma ekipleri köpeklere yem ve mama bıraktı.

Muhtar Gültepe'nin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülere yol açılmadan önce yaklaşık 1 metrelik kar yüksekliğinde aç kalan köpeklerin çaresizce bekleyişleri yansırken, yol açılıp Jandarma ekiplerini gören köpeklerin sevinçleri kamera görüntülerine yansıdı.

Köpeklerin kim ve ne zaman bırakıldığı belirlenemezken ağır kış şartlarında yiyecek bulamayan hayvanlar için bölgeye günlük devriye atan güvenlik güçleri yem ve mama bırakıyor.

Olayın ardından sosyal medya hesaplarından aç kalan köpeklere yem ve mama götürüldüğünü açıklayan Kürtün Kaymakamlığı şu ifadelere yer verdi:

"Erikbeli ve Sazalanı bölgesinde yağan yoğun kar sebebiyle mahsur kalan sokak hayvanlarına ulaşım sağlanarak, mama ve yiyecek bırakılarak ölmesi engellenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin olduğu yerde kimse kimsesiz değildir. Yazın yaylalara çıkarken bakmak için aldıkları köpekleri, kışın yayladan giderken sokağa atmamaları vatandaşlarımızdan ricamızdır. Ulaşamadığımız bazı canlar maalesef kötü hava koşulları sebebiyle donarak veya açlıktan telef olmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz. Yine mevcut hava koşulları sebebiyle açlık ve susuzluk yaşayan sokak hayvanları için kapı önlerine bir kap yemek ve su bırakmanız onların hayata tutunmasını sağlayacaktır."