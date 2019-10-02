Yaya güvenliği için nöbet tuttular - ŞIRNAK/HAKKARİ/MUŞ/

02.10.2019 20:48

İçişleri Bakanlığınca, Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta program düzenlendi.

Hakkari

Hakkari'de polis ve jandarma ekipleri, kampanya kapsamında şehrin farklı noktalarında denetim yaptı, trafikteki yaya önceliğine dikkat çekti.

Dağgöl Mahallesi'ndeki Medeni Sancar kavşağındaki yapılan uygulamaya katılan Vali İdris Akbıyık, yaya geçitlerinde öğrencilerle yürüdü, sürücü ve öğrencilere trafik boyama kitabı ve broşür dağıttı.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" anlayışıyla yaya önceliğinin yanında olduklarını söyledi.

Uygulama çerçevesinde çocuklarla yaya güvenliği nöbeti tuttuklarını belirten Akbıyık, "Sürücülerin ve yayaların bu yöndeki bilincini artırmak için 2019 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının öncülüğünce Türkiye genelinde kampanyalar, projeler yürütülüyor. Biz de burada farkındalık yaratmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Programa İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Emniyet Müdür yardımcıları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mustafa Kahraman, şoför ve öğrenciler de katıldı.

Bitlis

Bitlis'te 100. Yıl Ortaokulu önünde düzenlenen programda trafik ekipleri, Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, kurum amirleri, öğretmen ve öğrencilerin güvenli şekilde yolun karşısına geçişini sağladı.

Yaya geçitlerine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte pankart açan öğrenciler, Vali Çağatay ve Tuğgeneral İlbey ile sürücülere broşür dağıttı.

Öğrencilerle sohbet eden Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda yaya güvenliğini sağlamak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Daha önce "Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın" sloganıyla çalışma yaptıklarını anlatan Çağatay, "Şimdiki sloganımız ise 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz'. Önümüzdeki günlerde bütün okullarımızda uygulayacağız. Yaya güvenliğini temin etmek amacıyla Bitlis'in, Türkiye'de yaya geçitlerinin kullanılması konusunda örnek olacağına inanıyoruz. İçişleri Bakanlığı bu konuda çok hassas. Bu faaliyeti düzenleyen Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz."

Çağatay, tüm ilçelerde kaymakamların, jandarma komutanlarının, emniyet müdürlerinin, jandarma ve emniyet personelinin katılımıyla bu etkinliği düzenlediklerini kaydetti.

Muş

Muş'ta Vali İlker Gündüzöz'ün katıldığı programda Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Caddesi'nde öğrencilerle yaya geçidinde uygulama yaptı.

Yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla sürücülere broşür dağıtıldı, yaya geçitlerinde vatandaşlara yol verilmesi uyarısında bulunuldu.

Kontroller sırasında durdurulan araçlardaki sürücüleri kurallara uymaları ve emniyet kemeri takmaları uyarısında bulunan Vali Gündüzöz, "Okullar açıldı. Yaya geçitlerinde de yaya önceliği artık mevzuatımızın bir parçası. Bir farkındalık oluşturması, çocuklarımızın daha iyi korunması, kazaların önlenmesi açısından böyle bir etkinlik yaptık." diye konuştu

Programa Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, kamu kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Şırnak

Gazi Paşa Mahallesi Edip Başer İlk ve Orta Okulu önünde düzenlenen etkinlikte Vali Ali Hamza Pehlivan yaptığı konuşmada, Şırnak Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünce il genelinde 32 noktada 600 kişilik ekiple uygulama yapıldığını söyledi.

Son 9 ayda trafik kazalarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalma olduğunu işaret eden Pehlivan, sürücülerin kurallara uymasının önemine işaret etti.

Pehlivan daha sonra Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve öğrencilerle yaya geçidini kullandı, ardından sürücülere broşür dağıttı.

Kaynak: AA