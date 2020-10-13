Yavuz Bingöl kimdir, kaç yaşında? Yavuz Bingöl nereli? Yavuz Bingöl şarkıları, dizileri, filmleri

Müziği ve yorumuyla müzik gündeminde dikkatleri çeken Yavuz Bingöl, izleyiciler ve dinleyiciler için merak konusu olan isimlerdendir. Peki, Yavuz Bingöl kimdir, kaç yaşında? Yavuz Bingöl nereli?

Çarpıcı müzik yorumları ve filmlerde aldığı roller ve katıldığı programlarla dikkatleri çeken Yavuz Bingöl hakkında araştırmalar yapılıyor. Yavuz Bingöl kimdir? Yavuz Bingöl kaç yaşında, nereli? Yavuz Bingöl hayatı ve biyografisi!

YAVUZ BİNGÖL KİMDİR?

7 Ekim 1964 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

Babası Kars/Sarıkamış'lı edebiyat öğretmeni Yılmaz Bingöl ve annesi de Kars/Sarıkamış 'lı halk ozanı müzisyen Şahsenem Bacı'dır.Yavuz Bingöl'ün Oğuz Bingöl ve Efsun adında iki kardeşi vardır. Yavuz Bingöl, babasının işi dolayısıyla öğrenim hayatını çeşitli illerde sürdürdü.

Öğrenim yaşamına 1970 yılında Kars Digor'da başladı. 1972 yılında Konya Karapınar Kayalı İlkokulu'nda okula devam etti. İstanbul Halkalı'da aynı sınıfın ikinci dönemini okudu. 1974 yılında Ankara Malazgirt İlkokulu'na geçti. 1975'te burayı bitirerek, Mehmet Akif Ortaokulu'nda eğitimine devam etti. Ortaokulu ikinci sınıfta bırakarak ardından Ankara Devlet Konservatuarı Korno-Piyano bölümüne iyi bir dereceyle girdi. 14-15 yaşlarındayken anne babası boşandı.

1979 yılı sonunda konservatuardan ayrılan Bingöl, bir süre müziğe ara verdi. İzmir'in Gültepe semtindeki evine döndü. Evin geçimine katkıda bulunmak için; balık tutup ve denizden midye çıkarıp satmak, su satmak, sigara satmak, inşaatta çalışmak, fırında çalışmak gibi çeşitli işlerde çalıştı. 1983 yılında İzmir'de yaşadığı dönemlerde yeniden müziğe başladı. 1984 yılında askere gitti. 18 ay boyunca Erzurum ve Kars orduevlerinde müzikle ilgili çalışarak kendisini geliştirme fırsatı buldu. 1986'da askerden döndü.

1986 yılında evlendi, "Türkü Sinem"(d.1991) adında bir kızı oldu.1987-1989 yılları arasında İzmir Fuarı'na gelen Huri Sapan, Hakkı Bulut, Belkıs Akkale, Hülya Süer, Bergen, İbrahim Tatlıses, Zekeriya Ünlü ve Müslüm Eren gibi birçok sanatçıya bağlamasıyla eşlik etti.

Yavuz Bingöl, İzmirli müzisyen arkadaşı Nihat Aydın ile birlikte Grup Umuda Ezgi'yi kurarak yedi yıl protest müzik yaptı.95 yılında Grup Umuda Ezgi'den ayrılarak kendi müziğini yaratmak üzere çalışmaya başladı ve "Sen Türkülerini Söyle" adlı ilk albümünü hazırladı. Albüm büyük ilgi gördü. "Baharım Sensin", "Gülen Az", "Sitemdir", "Unutulur Herşey" isimli albümleri bulunan Yavuz Bingöl 1998 yılında "Cumhuriyet", 1999 yılında da "Salkım Hanım'ın Taneleri" adlı filmlerde aldığı rollerle sinemaya da adımını attı.

2008 yılında Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Üç Maymun adlı filminde başrol oynadı.Yavuz Bingöl, 2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Mesut Akusta ve Hilal Altınbilek ile başrolleri paylaştı.İzmir'de Narlıdere'de Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bulunduğu sokağa Yavuz Bingöl Sanat Sokağı adı verilmiştir.

Şimdiye kadar üç kere evlenen Yavuz Bingöl, dördüncü evliliğini şarkıcı Öykü Gürman'la 2014 yılı yazında yapacağını söylemiştir. 4 Ağustos 2015 tarihinde Öykü Gürman ile evlendi. 2016'da boşanma kararı aldılar.

23 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren "Aşk Sana Benzer" adlı sinema filminde Yavuz Bingöl, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Selim Bayraktar ile birlikte rol aldı.

2015 yılında Iraklı yönetmen Hiner Saleem'in çektiği ve başrollerde Tuba Büyüküstün, Caner Cindoruk, Hazar Ergüçlü, İnanç Konukçu, Devrim Yakut ve Yavuz Bingöl'ün oynadığı "Dar Elbise" adlı sinema filminde oynadı. Canan Ergüder'de bu filmde bir rol almıştı.

YAVUZ BİNGÖL KAÇ YAŞINDA?

1964 yılında dünyaya gelen Yavuz Bingöl, 56 yaşındadır.

YAVUZ BİNGÖL DİZİLERİ FİLMLERİ

Karagül - 3. sezon

Sevda Kuşun Kanadında

Aşk Zamanı

Sevda Kuşun Kanadında

Karagül - 4. sezon

Aşk Sana Benzer

Karagül - 2. sezon

Sev Beni

Bulutların Ötesi - 2. sezon

Bulutların Ötesi - 1. sezon

Karagül - 1. sezon

Çanakkale Çocukları

Kurtuluş Son Durak

Mevsim Çiçek Açtı

72. Koğuş

İstanbul

Yangın Var

Gecenin Kanatları

Üç Maymun

Beyaz Melek

Yanık Koza - 1. sezon

Ah Be İstanbul - 1. sezon

O Şimdi Asker

Cumhuriyet

O Şimdi Mahkum

YAVUZ BİNGÖL ŞARKILARI

Sarı Gelin

Sitemdir

Suzan Suzi

Baharım Sensin

Kara Tren

Sitemdir

Saçlarını Taramışsın

Ateş

Kırmızı Gül

Baharım Sensin

Tanrı'dan Diledim

Üşüdüm Biraz

Turnam

Sitemdir

Yar Demedin

Gitti Canımın Cananı

Divane Bülbül

Sitemdir

Gitme

Gülen Az

Ela Gözlüm

Sen Türkülerini Söyle

Turnalar

Sen Türkülerini Söyle

Urfa'ya Paşa Geldi

Belki Yine Gelirsin

Bitlis'te Beş Minare

Gülen Az

Çift Jandarma

Değmen Benim

Baharım Sensin

Turnalara Tutun Da Gel

Biz

Sensiz Yapamam

Yare

Ey Sevdiğim

Gülen Az

Ağlama Yar

Baharım Sensin

Esti Seher Yeli

Yare

Yemin

Yare

Sele Verseydim

Üşüdüm Biraz

Bir Kara Sevda

Ateş

Haberin Var Mı?

Ateş · 2012

Ay Balam

Biz

Ben Bir Küçük Cezveyim

Gülen Az

Dam Üstüne Çul Serer

Sen Türkülerini Söyle

O Yar Gelir

Sen Türkülerini Söyle

Ne Gelirse Sevdadan Gelir

Belki Yine Gelirsin

Neredesin Sen