Yavuz Bingöl kimdir? İbo Show konuğu Yavuz Bingöl kaç yaşında nereli? Yavuz Bingöl hayatı ve biyografisi? Yavuz Bingöl Instagram hesabı ne?

Yavuz Bingöl İbo Show'a konuk oluyor. Sevilen şarkıları ile izleyicilerin merak konusu olan Yavuz Bingöl hakkında Yavuz Bingöl kimdir? İbo Show konuğu Yavuz Bingöl kaç yaşında nereli gibi konular araştırıldı. İşte, Yavuz Bingöl hayatı ve biyografisi!

Başarılı sanatçı Yavuz Bingöl ekranların sevilen programı İbo Show'a konuk oluyor. Hayatı ve biyografisi merak edilen Yavuz Bingöl hakkında Yavuz Bingöl kimdir? İbo Show konuğu Yavuz Bingöl kaç yaşında nereli gibi sorular soruluyor. Peki, Yavuz Bingöl kimdir?

YAVUZ BİNGÖL KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Ekim 1964

Kaç yaşında: 56yaşında

Nereli: İstanbul

YAVUZ BİNGÖL HESABI NE?

7 Ekim 1964'te İstanbul'da doğdu. Babası edebiyat öğretmeni Yılmaz Bingöl, annesi Şahsenem Bacı olarak tanınan halk ozanı Şahsenem Akkaş'tır. Babasının işi nedeniyle ilköğrenimini Konya, İstanbul ve Ankara'da beş farklı okulda yaptı. Ortaokul öğrenicisi iken Ankara Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanarak korno-piyano bölümüne girdi.

1979 yılında eğitimini yarıda bırakıp İzmir'e taşındı. Müzik öğretmeni İsmail Ünlü ve annesinin çabaları sonucu 1983'te müziğe geri döndü. Annesiyle sokak düğünlerinde çaldı ve albümler çıkardı. 1984-1986 arasında zorunlu askerlik hizmetini yaptıktan sonra İzmir'e döndü ve aynı yıl evlendi. Bu evliliğinden "Türkü Sinem" adında bir kızı oldu.

1986 yılında müzisyen arkadaşı Nihat Aydın ile "Umuda Ezgi" grubunu kurarak protest müzik yaptı. Aktif olarak 7 yıl grubun solistliğini yaptı, onbeşe yakın beste yaptı.

1995'te gruptan ayrılıp Sen Türkülerini Söyle adlı ilk solo albümünü çıkardı; bunu sırasıyla Baharım Sensin (1997), Gülen Az (1998), Sitemdir (1999), Üşüdüm Biraz (2000), Belki Yine Gelirsin (2002), Unutulur Herşey (2004), Biz (2005), Yare (2007), Kül (2010), Ateş (2012) adlı albümleri izledi.

Türkiye ve yabancı ülkelerde solo konserler veren sanatçı, Civan Gasparyan gibi tanınmış sanatçılarla birlikte de sahneye çıktı.[3] Piyanist Mehveş Emeç ile bazı senfonik çalışmalarda da yer aldı.

Bingöl, Barış temalı konserler vererek aktivist kimliğini öne çıkardı. 2000 yılında Almanya'da UNESCO tarafından organize edilen bir konser veren sanatçıya "barış elçisi" unvanı verildi.

1998 yılında 'Cumhuriyet' filminde rol aldı. Üç Maymun filmi de dahil olmak üzere pek çok sinema filminde rol aldı. Üç Maymun''daki rolü ile 61. Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne aday oldu. 72. Koğuş filminde başrol oyunculuğunun yanı sıra yapımcılığı üstlendi. Tükiye, Macaristan, Hollanda ve İrlanda ortak yapımı Istanbul My Dream (2011) filmindeki rolü ile ile uluslararası bir yapımda deneyim edindi. Bingöl, sinema oyunculuğunun yanı sıra çeşitli dizi filmlerde başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

Sadri Alışık Kültür Merkezi prodüksiyonu olan 72. Koğuş'ta ve Keşanlı Ali Destanı'nda başrol oynadı. Keşanlı Ali Destanı' ile Broadway'de sahneye çıkma fırsatı buldu.

Kadın, çocuk hakları ve eğitim konularında çok sayıda sivil toplum kuruluşunun organizasyonlarına destek verdi. 2012 yılında "www.barisadavet.com " isimli siteden 'Barış' için imza toplamaya başladı.

2001 yılında Belediye Meclis kararıyla İzmir'de Alevi nüfusun yoğun olduğu Narlıdere'de bir sokağa adı verildi. 2014 yılında verdiği bir röportajda, Gezi olayları sırasında Berkin Elvan'ın öldürülmesi sonra gelişen olaylarla ilgili sözlerinin[8] toplumda büyük tepki toplaması üzerine belediye meclisi 4 Aralık 2014 tarihinde sokağın isminin "Berkin Elvan" olarak değiştirilmesine karar vermiştir.

4 Ağustos 2015 tarihinde Öykü Gürman ile evlenen Bingöl, 15 Nisan 2016'da boşandı.

Albümleri

• Gün Işımış (Grup Atmacalar) (1989)

• Örgütlemişler Baharı (Grup Atmacalar) (1991)

• Ateş Dağları Sarmış (1993)

• Onların Türküsü (1994)

• Sen Türkülerini Söyle (1995-Ada Müzik)

• Baharım Sensin (1997-Ada Müzik)

• Gülen Az (1998-Prestij Müzik)

• Sitemdir (1999-Prestij Müzik)

• Üşüdüm Biraz (2000-Sony Müzik)

• Umuda Ezgi'ler (2000-Ada Müzik) (Nihat Aydın ile birlikte)

• Belki Yine Gelirsin (2002-Sony Columbia Müzik)

• Unutulur Her Şey (2004-Seyhan Müzik)

• İz (2005-Seyhan Müzik)

• Yare (2007-Seyhan Müzik)

• Kül (2010-Seyhan Müzik)

• Ateş (2012-Seyhan Müzik)

• İhsan (2018-Poll Production)

YAVUZ BİNGOL INSTAGRAM HESABI NE?

Yavuz Bingöl "yavuzbingolofficial" hesabından paylaşımlar yapıyor.