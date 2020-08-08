Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu nereli, kaç yaşında?
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Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu nereli, kaç yaşında?

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu eşi kim? Ağıralioğlu Trabzon'da doğdu ve eğitimine Yozgat'ta başladı, Ankara Üniversitesi Siyasla Bilgiler'de tamamladı. Nizam-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. Yavuz Ağıralioğlu hayatı...

Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu nereli, kaç yaşında?
08.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:06

Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği yaptı. Türkiye İnisiyatif Merkezi başkanlığını yürüten siyasetçi, Bilge Bilgin Ağıralioğlu ile evlidir. Diğer yandan ticari çalışmalar da yürütüyor.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU KİMDİR?

Ağıralioğlu, 1 Şubat 1972 tarihinde Mustafa ve Hatice çiftinin oğlu olarak Trabzon Çaykara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Yozgat Sorgun'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Gençlik yıllarından itibaren cemiyetçilik faaliyetlerinde bulunan başarılı siyasetçi, memleket meselelerinde inisiyatif aldı. 1995-1997 yıllarında Nizam-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı; Muhsin Yazıcıoğlu döneminde BBP MKYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 yılından itibaren Türkiye İnisiyatif Merkezi başkanlığını yürüten Ağıralioğlu, 2018-2019 arası yasama yılında İYİ Parti Grup Başkanvekilliği yaptı.

Yavuz Ağıralioğlu kimdir? Yavuz Ağıralioğlu nereli, kaç yaşında?

Ağıralioğlu, öğretmen Bilge Bilgin Ağıralioğlu ile evli ve 3 çocuk babasıdır.

Siyasî faaliyetlerinin yanı sıra, Sorgun'da bulunan kaplıca tesisleri ve Ankara merkezli peyzaj, inşaat firmasıyla da ticarî faaliyetlerini sürdürmektedir.

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