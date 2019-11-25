25.11.2019 11:18 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:21

Yatalak kalmaktan özel ameliyatla kurtuldu

Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Emboli rahatsızlığı bulunan Kadir Ergüven, Adana'da 5 saatlik özel bir cihazla yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

ADANA - Dünyada ölüm oranı en yüksek olan hastalıklardan Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Emboli (akciğere pıhtı atması) rahatsızlığı bulunan, 3 ay boyunca yatağa bağımlı kalan Hataylı Kadir Ergüven, Adana'da özel bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Ergüven'in damarlarından pıhtılar Adana ve bölgesinde ilk kez kullanılan bir cihazla çıkartıldı. Ergüven, "Eskisi gibi yürüyüp koşamayacağımı düşünüyordum. Korktum hep ama Allah'a şükür hepsi geçti" dedi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Kadir Ergüven (15), Eylül ayında göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. İlçedeki hastanede Ergüven'e önce zatürre tanısı koyup antibiyotik tedavisine başlandı. Bir süre sonra akciğerindeki pıhtının bacaklarına da atması sonucu bacaklarını kullanamayan ve yatağa bağımlı olan Kadir'in doktorları hastalığın farklı olduğunu belirleyip genci Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne yönlendirdi. Ailesiyle birlikte Balcalı Hastanesi'ne gelen genç, Çocuk Hastalıkları Bölümü'nde tedaviye alındı.

SGK karşılamayınca 80 bin lira talep edildi

Burada yapılan tetkikler sonucu Kadir'in vücudundaki damarlarda Derin Ven Trombozu ve Pulmoner Emboli hastalığı olduğu belirlendi. Dünyada kanser ve kalp krizinden sonra ölüm oranı en çok olan ve sadece tedavisi Angiovac (vakum yöntemi ile kan pıhtılarının temizlenmesi) cihazı ile damarların temizlenmesi gereken Kadir için doktorlar seferber olurken, SGK karşılamadığı için aileden ameliyat nedeniyle 84 bin TL para talep edildi. Ailenin bu parayı ödeyecek imkanı olmadığı içinse firma ve hastane yönetimi devreye girip aileden ücret almadan ameliyatı geçen hafta gerçekleştirdi.

Kardiyoloji Anabilim dalından Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlıyan ve Prof. Dr. Orhan Kemal Salih tarafından Adana ve çevre illerde ilk kez gerçekleşen ameliyat sonrası Kadir'in durumu hakkında Çocuk Hematolojisinden Prof. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Şaşmaz, Kadir'in vücudunun pıhtıya yatkın olduğunu belirterek, "Pıhtıya yatkınlık oluşturan bir durumu var. Kadir'in şuanda durumu oldukça iyi. Gerekli tedavisi sürüyor. Bundan sonra eğitim ve öğretim hayatında sıkıntı yaşamasını beklemiyoruz. Ancak Kadir'in pıhtıya yatkınlık oluşturan bir durumu var. Bunu da araştırıyoruz" diye konuştu.

"Cihaz Türkiye'de çok sınırlı sayıda kullanılıyor"

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlıyan ise Kadir'in Kardiyoloji servisine sevk edildiği zamanki durumu ve ameliyat hakkında bilgi verdi. Çağlıyan, "Her 2 bacak toplardamarında pıhtının tıkaması nedeniyle tıkanıklık mevcuttu. Bunun dışında karından kalbe kanı getiren damarda da yüzde100 tıkanıklık vardı. Sol bacak biraz kendisini yan damarlarla idare ediyordu ancak sağ bacak tıkanıklık nedeniyle idare edemiyor ve Kadir'in bacağında şişlik vardı. Ameliyat Adana'da ilk kez uygulanan cihaz ve yöntemle yapıldı. Türkiye'de ise bu cihaz çok sınırlı sayıda kullanılıyor. Yaklaşık 5 saat süren bir işlem yaptık. 5 saat sonra pıhtının alınmasıyla damarların açıldığını gördük" ifadelerini kullandı.

Angiyovac sistemi hakkında da bilgiler veren Çağlıyan, "2 boyun damarından girdik ve cihaz üst karın tarafındaki pıhtıları temizledi. Alt kısımda ise pıhtılar sert olduğu için uyluk damarı ve dizin altındaki damarlardan girip pıhtıları yumuşatıp kırdık. Sonuç güzel oldu ve bizde mutlu olduk" dedi.

Kadir Ergüven'de kendisine yapılan ameliyat nedeniyle özel olduğunu hissettiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Ameliyat öncesi bayağı ağrı çekiyordum. İlk olarak göğüste şiddetli ağrı vardı. Antibiyotik tedavisi ile başladık ilk başta. Angiovac sistemi sonrası rahatım. Özel olduğumu hissediyorum. Rahatım şuanda. Okulumdan hocalarım geldi. Beni düşünüyorlar hep. Okula geri devam etmek istiyorum. Ayaklarımda şişlik başladığında eskisi gibi yürüyüp koşamayacağımı düşünüyordum. Korktum hep ama Allah'a şükür hepsi geçti."

Kadir Ergüven'in bu hafta içerisinde taburcu olacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA