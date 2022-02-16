Yasmin Erbil, deri elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti - Haberler
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Yasmin Erbil, deri elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, çok konuşulacak paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi. Erbil bu sefer de kahverengi deri göğüs dekolteli elbisesiyle pozlar verdi.

Bir dönem sunuculuk yapan ve sonrasında Yasak Elma dizisinde rol alan Yasmin Erbil, geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 26 yaşındaki Yasmin Erbil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

300 binden fazla takipçisi bulunan Erbil, son olarak kahverengi deri elbiseli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. 26 yaşındaki Erbil, iddialı pozlarını "Son dakika" notuyla yayınladı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Erbil'in pozları kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

İşte Yasmin Erbil'in pozları...

Yasmin Erbil, deri elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Yasmin Erbil, deri elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Yasmin Erbil, deri elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Yasmin Erbil, deri elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Mehmet Ali Erbil, Nergis Kumbasar, Yasmin Erbil, Instagram, Magazin, Haberler

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