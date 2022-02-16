Yasmin Erbil, deri elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti

Bir dönem sunuculuk yapan ve sonrasında Yasak Elma dizisinde rol alan Yasmin Erbil, geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 26 yaşındaki Yasmin Erbil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

300 binden fazla takipçisi bulunan Erbil, son olarak kahverengi deri elbiseli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. 26 yaşındaki Erbil, iddialı pozlarını "Son dakika" notuyla yayınladı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Erbil'in pozları kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

İşte Yasmin Erbil'in pozları...