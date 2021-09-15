Yaşar Kemal, Altın Koza'da anılıyor - Haberler
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Yaşar Kemal, Altın Koza'da anılıyor

Demirören Haber Ajansı / Gülşah Özgen - Haberler | Kültür Sanat
Yaşar Kemal, Altın Koza'da anılıyor

28'İNCİ Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Çukurova ve Toroslar ile özdeşleşmiş yazar Yaşar Kemal, bu yıl 'Yaşar Kemal ile Çukurova'da Dünden Yarına' başlığı altında bir dizi etkinlikle anılacak.

28'İNCİ Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Çukurova ve Toroslar ile özdeşleşmiş yazar Yaşar Kemal, bu yıl 'Yaşar Kemal ile Çukurova'da Dünden Yarına' başlığı altında bir dizi etkinlikle anılacak.

Yaşar Kemal Vakfı ile birlikte düzenlenen etkinliklerin ilki 'Sinemada Yaşar Kemal' oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılan söyleşi öncesinde Yaşar Kemal Vakfı Başkanı Ayşe Semiha Baban "Bugün Yaşar Kemal'in Altın Koza'da anılıyor olması, eminim kendisini de çok mutlu ederdi" dedi.

'YAŞAR KEMAL SANATÇILARA DA BİZE DE IŞIK OLDU'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yaşar Kemal gibi bir değeri, ustayı anlatmanın zor olduğunu belirterek "Yaşar ağabeyi, nasıl anlatırsanız anlatın onu tanımlamaya sözler yetmez. Küçük yaşta yanı başında babası öldürülmüş, oradan çıkmış dünyanın en önemli yazarlarından birisi olmuş. Çukurova'nın özelliklerini, insanını kimse onun gibi anlatamamış, tanıtamamıştır. Çoğumuz okumaya Yaşar Kemal ile başladık. Adana'dan İstanbul'a giden neredeyse herkes Yaşar ağabeye uğramış. Kendisi de büyük zorluklar içinde olmasına rağmen neyi varsa paylaşmış. Yaşar Kemal diğer sanatçılara ışık olmuş. Büyük yazar, büyük kalpli insan Yaşar ağabeyi saygı ile anıyorum" diye konuştu.

'ANADOLU'NUN KENDİSİNİ EDEBİYATA TAŞIDI'

Mazlum Vesek moderatörlüğünde, Nebil Özgentürk'ün yönettiği belgesel gösterimi ile başlayan söyleşiye, Lale Mansur, Doç. Dr. Aydın Çam, Prof. Dr. Cihan Erdönmez ve Zülfü Livaneli konuşmacı olarak katıldı. Türkan Şoray, Arif Keskiner ve Selim İleri'nin de Yaşar Kemal ile ilgili düşünceleri çekilen videolarla paylaşıldı. Zülfü Livaneli "Yaşar Kemal'in kişiliğimin ve sanatımın oluşumunda yadsınamaz bir etkisi var, ustamdır. Yaşar Kemal, halkın ve ozanların dilini modern edebiyatımıza soktu ve Anadolu'nun kendisini edebiyata taşıdı. Yaşar Kemal'i okumanın yanında sevmek yetmiyor, anlamak da gerekiyor" dedi.

LALE MANSUR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yaşar Kemal'den bahsederken gözyaşlarını tutamayan Lale Mansur ise şunları söyledi:

"Yaşar Kemal, cesur, idealist, cömert, hüznün eri, altın kalpli bir çocuktu. Büyük ustayı yakından tanıma şansına erişmiş bir insanım. Sahnede dansçı olarak oynadığım son gösteri Yaşar Kemal'in 'Bebek' eserinden uyarlanan bir bale gösterisiydi. Oyunculuğa karar verdiğimde ise ilk onun eseriyle kamera karşısına geçtim. İki profesyonel hayatımda da Yaşar Kemal çok önemliydi. Yaşar Kemal karşısında kim olursa olsun, dünyanın en önemli insanı varmış gibi konuşurdu. Şehirde doğmuş büyümüş biri olarak, doğayı, kırsalı ve insanları onun sayesinde öğrendim. O kadar sahici ki, söyledikleri ve yazdıkları iliklerimize kadar işliyor."

Festival süresince usta ismin eserlerinden uyarlanan Ağrı Dağı Efsanesi, Muradın Türküsü ve Yer Demir Gök Bakır filmleri gösterilecek. 'Yaşar Kemal ile Çukurova'da Dünden Yarına' etkinlikleri, 8 Ekim- 12 Kasım tarihleri arasında sürecek.


Yaşar Kemal, Altın Koza'da anılıyor

Yaşar Kemal, Altın Koza'da anılıyor

Yaşar Kemal, Altın Koza'da anılıyor

Yaşar Kemal, Altın Koza'da anılıyor

Yaşar Kemal, Altın Koza'da anılıyor

Yaşar Kemal, Altın Koza'da anılıyor

Yaşar Kemal, Altın Koza'da anılıyor

Demirören Haber Ajansı / Gülşah Özgen - Son Dakika Haberleri
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