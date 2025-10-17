Haberler

Zincire Bağlı Kurt Kurtarılarak Rehabilitasyon Merkezine Nakledildi

Zincire Bağlı Kurt Kurtarılarak Rehabilitasyon Merkezine Nakledildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ve doğa koruma ekipleri tarafından kurtarılan bir kurt, Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel bakıma alındı. İyileşme süreci tamamlandıktan sonra doğal yaşamına dönecek.

VAN'ın Muradiye ilçesinde tasma takılarak zincirle evin önüne bağlanan kurt, jandarma ve Doğa Koruma ve Mili Parklar 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra getirildiği Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel bakıma alındı. Kontrolleri yapılan kurdun sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

Doğa Koruma ve Mili Parklar 14'üncü Bölge Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine harekete geçti. Görüntülerde, Muradiye ilçesi Adaklı Mahallesi'nde bir kurdun evin önünde zincire bağlı şekilde tutulduğu tespit edildi. Bölgeye intikal eden ekipler, kurdu bağlı bulunduğu yerden kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar Erciş Şefliği'ne, daha sonra ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakletti. Özel bakıma alınan, gerekli bakım ve kontrolleri yapılan kurdun sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, iyileşme sürecinin ardından kurdun doğal yaşam alanına salınacağını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Abdullah Öcalan umut hakkı talep etti: Devlet adım atmalı

Tartışmayı alevlendirecek sözler! Öcalan'dan umut hakkı çıkışı
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Şirket tarihinin en büyük geri çağırması! Otomotiv devi 115 bin araç için alarm verdi

Otomotiv devi 115 bin aracı geri çağırdı, kalite tartışması alevlendi
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Yüzde 50'ye varan indirimle mücevherat fırsatı! 16 bin TL'lik takı 6 bin TL'ye maliyetine satışta

Altın ve mücevherde büyük indirim! 16 binlik takı 6 bine satışta
Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

Markette oğlunu tekmeleyen vicdansız baba kendini böyle savundu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.