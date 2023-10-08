Zabıta Müdürü'nün ofisinde kumru yuvası

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Zabıta Müdürü Erdinç Yazıcı'nın ofisindeki saksıya bir kumru yuva yaptı. İki kumru yavrusuna gözü gibi bakan Yazıcı, 'Ayrıldıkları zaman üzüleceğim. İnşallah tekrardan bizi ziyarete gelirler' dedi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Zabıta Müdürü Erdinç Yazıcı'nın ofisindeki saksıya bir kumru yuva yaptı. İki kumru yavrusuna gözü gibi bakan Yazıcı, "Ayrıldıkları zaman üzüleceğim. İnşallah tekrardan bizi ziyarete gelirler" dedi.

Gölcük Belediye Binası Zabıta Müdürlüğü ofisinin penceresindeki saksıya bir kumru yuva yaptı. Bir süre sonra kumrunun iki yavrusu oldu. Zabıta Müdürü Erdinç Yazıcı ise kumrulara sahip çıktı. Kumrular, her sabah kendileriyle ilgilenen Yazıcı'ya zamanla alıştı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de sevimli yavruları ziyaret etti.

"İsimlerini Yusufçuk koyduk"

Kuşun yuvasını kimsenin bozmadığını söyleyen Yazıcı, "Yaklaşık 1 ay önce camımız açık olduğu süreçte kuşun gelip saksıya konduğunu gördük. Yuva yapmak için sürekli dışarıdan bir şeyler getirdi. Biz de bunu bozmayalım dedik. Hiçbir şekilde insanlardan korkmadı, bize de güvendi, bir süre sonra iki yavrusu oldu. Su koyduk ama kabul etmedi, bizim koyduklarımızı almadı. Şimdi de iki Yusufçuğumuz oldu. İsimlerini Yusufçuk koyduk. Başkanımız Ali Yıldırım Sezer de de geldi, onları sevdi. Muhtemelen 7-10 gün sonra anneleri onlara uçmasını öğretecek ve ayrılacaklar" dedi.

"Ayrıldıkları zaman üzüleceğim"

Her sabah kuşlarla ilgilendiğini ifade eden Erdinç Yazıcı, "Her sabah geldiğim zaman onların yanına geçiyorum. Önce Yusufçuk diye seviyorum onları, sonra ayrılıyorum. Arkadaşlar ziyarete gelince hemen merak ediyorlar ve bakıyorlar. Hiçbir şekilde çekilme veya irkilme hissetmiyoruz, çünkü alıştılar. Zarar vermediğimizi gördüler. Onlara ilgi gösterdiğimizi kuşlar da hissettiler. Ayrıldıkları zaman üzüleceğim. İnşallah tekrardan bizi ziyarete gelirler" diye konuştu. - KOCAELİ