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Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı

Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde deniz, mevsimsel gelgitler nedeniyle 10 metre çekildi ve "Kral Yolu" olarak bilinen kayalıklar su yüzeyine çıktı. Suyun çekilmesi konusunda açıklama yapan uzmanlar durumun meteorolojik bir olay olduğunu söylüyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Altınova Mahallesi sahilinde deniz suyu, mevsimsel gelgitler nedeniyle yaklaşık 10 metre çekildi.

Yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Deniz 10 metre çekildi, görenler şoke oldu

KRAL YOLU KAYALIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Bu çekilme sonucunda, bölge halkı tarafından "Kral Yolu" olarak bilinen kayalıklar su üstüne çıktı. Sahilde yürüyüş yapan Hüseyin Sakalar, her yıl aynı dönemde deniz seviyesinin çekildiğini belirterek, "Bu kayalar normalde suyun altında kalıyor. Ama bu mevsimlerde suyun çekilmesiyle kayalıklar görünür hale geliyor. Her sene bu olay oluyor" dedi.

Yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Deniz 10 metre çekildi, görenler şoke oldu

"İNSANLAR TEDİRGİN OLMASIN"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Özşahin, deniz çekilmesinin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını ve olağanüstü bir durum olmadığını açıkladı. Özşahin, "Denizin çekilmesi, dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın aynı yönde esmesiyle ortaya çıkan bir hadisedir. İnsanların tedirgin olmalarına gerek yok" dedi.

Yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Deniz 10 metre çekildi, görenler şoke oldu

HAVADAN GÖRÜNTÜLEME YAPILDI

Deniz çekilmesinin oluşturduğu manzara, dronla havadan da görüntülendi. Çekilme sonucu ortaya çıkan kayalıklar, bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi.

Yüzyıllar sonra ortaya çıktı! Deniz 10 metre çekildi, görenler şoke oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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