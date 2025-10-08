Haberler

Yüz felci geçiren İlyas Salman aylar sonra görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği yüz felciyle sevenlerini korkutan Türk sinemasının usta ismi İlyas Salman uzun süre sonra ilk kez görüntülendi. Antalya'daki Araba Müzesi'ni gezen Salman, yıllar önce 'Çiçek Abbas' filminde kullandığı minibüse binerek eski günleri andı. Hastalığı döneminde konuşmakta güçlük çeken Salman'ın iyileştiği görüldü.

Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden İlyas Salman geçtiğimi mart ayında berberde çekilen görüntüsünün hayranlarını korkutmuştu. Usta oyuncunun, geçirdiği yüz felci sonrası konuşmakta güçlük çektiği ifade edilmişti.

MÜZE ZİYARETİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Tedavi süreci başarılı geçen Salman, Antalya'daki Araba Müzesi'ni Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile ziyaret etti.

ÇİÇEK ABBAS FİLMİNDEKİ MİNİBÜSÜ GÖRÜNCE DUYGUSALLAŞTI

Salman, 'Çiçek Abbas' filminde kullanılan minibüsü görünce duygusal anlar yaşadı. Minibüse binerek eski günleri hatırlayan sanatçı, Başkan Kocagöz ile filmden unutulmaz replikleri canlandırdı. Film repliklerinin söylendiği anlarda müzede bulunan ziyaretçiler alkışlarla eşlik etti. Vatandaşlar, Başkan Kocagöz ve İlyas Salman'la hatıra fotoğrafı çektirdi.

"ÇİÇEK ABBAS, BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

Salman, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Bu araba Alibeyköy-Aksaray hattında 1 yıl boyunca gidip geldi. Acemiliğimi bu arabada yendim, araba kullanmayı öğrendim. Hayatım boyunca hep yönetildim. Okulda öğretmen, evde babam, gişede patron, askerde komutan. Ama ilk defa kendimi yönettiğim bir işin içinde buldum. 'Çiçek Abbas' filmi benim için çok özel. Mesut Başkana bana bu jesti yaptığı için teşekkür ederim desem de ödeyemem, alacağın olsun başkan."

BAŞKAN KOCAGÖZ: İYİ Kİ VARSINIZ

Başkan Kocagöz ise İlyas Salman'a duyduğu saygı ve sevgiyi şu sözlerle dile getirdi:

"İyi ki varsınız, Allah size uzun ömür versin. Gerçekten Türkiye'de hiçbir zaman unutulmayacak bir insansınız. Hepimizi çocukken heyecanla izleten, gençlerimize hala ilham veren bir sanatçısınız. Ayrıca bu müzeyi oluşturan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıFatih Külahcı:

Allah'a inanmayana, Allah uzun ömürler versin demek.... Trajikomik

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvolkan güvenç:

emin ol senin gibi yobazlar dan daha cok inanıyordur

yanıt2
yanıt11
Haber YorumlarıMehmet tahir Anus:

Allah daha beterini versin

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvolkan güvenç:

AZINDAN CIKAN KOYNUNA YAYILSIN İNŞALLAH

yanıt0
yanıt6
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Bu sözde adam da yüz yok ki nasıl yüz felci geçirir.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvolkan güvenç:

bu kadar mal yorum yapmak ne kadar cahil olduğunu gösteriyor

yanıt1
yanıt9
Haber YorumlarıHasan Yeni:

Çarpilinca Allahin var olduğuna inan.inanmassan yüce rabbim daha beter duruma düşürür

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
