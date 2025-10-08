Yüz felci geçiren İlyas Salman aylar sonra görüntülendi

Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden İlyas Salman geçtiğimi mart ayında berberde çekilen görüntüsünün hayranlarını korkutmuştu. Usta oyuncunun, geçirdiği yüz felci sonrası konuşmakta güçlük çektiği ifade edilmişti.

MÜZE ZİYARETİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Tedavi süreci başarılı geçen Salman, Antalya'daki Araba Müzesi'ni Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile ziyaret etti.

ÇİÇEK ABBAS FİLMİNDEKİ MİNİBÜSÜ GÖRÜNCE DUYGUSALLAŞTI

Salman, 'Çiçek Abbas' filminde kullanılan minibüsü görünce duygusal anlar yaşadı. Minibüse binerek eski günleri hatırlayan sanatçı, Başkan Kocagöz ile filmden unutulmaz replikleri canlandırdı. Film repliklerinin söylendiği anlarda müzede bulunan ziyaretçiler alkışlarla eşlik etti. Vatandaşlar, Başkan Kocagöz ve İlyas Salman'la hatıra fotoğrafı çektirdi.

İşte İlyas Salman'ın son hali

"ÇİÇEK ABBAS, BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

Salman, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Bu araba Alibeyköy-Aksaray hattında 1 yıl boyunca gidip geldi. Acemiliğimi bu arabada yendim, araba kullanmayı öğrendim. Hayatım boyunca hep yönetildim. Okulda öğretmen, evde babam, gişede patron, askerde komutan. Ama ilk defa kendimi yönettiğim bir işin içinde buldum. 'Çiçek Abbas' filmi benim için çok özel. Mesut Başkana bana bu jesti yaptığı için teşekkür ederim desem de ödeyemem, alacağın olsun başkan."

BAŞKAN KOCAGÖZ: İYİ Kİ VARSINIZ

Başkan Kocagöz ise İlyas Salman'a duyduğu saygı ve sevgiyi şu sözlerle dile getirdi:

"İyi ki varsınız, Allah size uzun ömür versin. Gerçekten Türkiye'de hiçbir zaman unutulmayacak bir insansınız. Hepimizi çocukken heyecanla izleten, gençlerimize hala ilham veren bir sanatçısınız. Ayrıca bu müzeyi oluşturan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

