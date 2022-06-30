Yüksekova'da et yiyen 'Sarıkız' örümceği görüntülendi! Tek ısırığı insanı yere seriyor

Havaların ısınmasıyla yılan, örümcek gibi hayvanlar kendini göstermeye başladı. Pek çok ilden yılan ısırması vakalarına ilişkin haberler geliyor. Ender görülen 'Sarıkız' örümceği de bu dönemde kendisini gösteren hayvanlardan biri oldu.

"DÜRTTÜM, SALGIRGAN HALİYLE KARŞILIK VERDİ"

'Sarıkız'ı kayda alan Ümit Bartın o anları şöyle anlattı: " Yüksekova'nın Kuruköy bölgesinde ovayı gezerken karşılaştığım birçok böceğin yanında tam yol kenarında büyük bir örümceğin ilerlediğini gördüm. Bu örümcek, Türkiye'nin daha çok Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde bulunan 'Sarıkız' dediğimiz ölümcül zehri olan örümcek türüydü. O anda ineklerini orada otlatan yaşlı bir amcaya da durumu belirttim. Aldığım değneği örümceğe yaklaştırdım. Örümcek saldırgan haliyle karşılık vermeye başladı.

"BİTKİLERİN ARASINA KARIŞARAK GÖZDEN KAYBOLDU"

Zehirli 'Sarıkız' örümceği bir metreye kadar zıplayabiliyor ve tehdit olarak gördüğü canlıya zarar verebiliyor. Ben de bu düşünceyle ve korkarak tam olarak yaklaşamadım. Örümceğin etle beslendiğini ve sıcak topraklarda 'çöl örümceği' olarak da bilindiğini ve etrafa tehlike saçtığını biliyordum. En sonunda yolun kenarında bitkilerin arasına karışarak gözlerden kayboldu. Özellikle köy halkının bu örümcekler konusunda çok çok dikkat etmelerini önemle belirtmek istiyorum" dedi.