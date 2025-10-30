Haberler

Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Güncelleme:
Ülkemizin çok sayıda şehrinde susuzluk nedeniyle kesintiler yaşanırken gözler kış mevsiminde yağacak karda. İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, kış mevsimindeki yağışlar konusunda umutlu olduğunu ifade ederek, "Baraj seviyeleri kritik seviyelere düştü. Bu kış yağışın mevsim normallerinin üzerinde olma ihtimali güçlü görünüyor. Modeller özellikle 20 Aralık 2025-20 Ocak 2026 arasına işaret ediyor" dedi.

  • Türkiye'de 20 Aralık 2025-20 Ocak 2026 arasında kuzey, iç ve batı kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor.
  • La Nina şartlarının zayıf seviyelerde olması, Türkiye'de kışların soğuk ve yağışlı geçmesine yol açıyor.
  • 2025-2026 kışının yağış miktarının mevsim normallerinin üzerinde olma ihtimali bulunuyor.

Türkiye yeni kış sezonuna hazırlanırken, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, YouTube kanalı üzerinden 2025-2026 kışı için çarpıcı öngörüler paylaştı.

"BU KIŞ UZUN SÜREDİR BEKLENEN DÖNÜŞÜ İŞARET EDİYOR"

Bozyurt, son yıllarda iklim sisteminin giderek kaotik hale geldiğini ve tahmin yapmanın zorlaştığını söylerken, mevcut modellerin Türkiye adına olumlu sinyaller verdiğini ifade etti. Bozyurt, özellikle 2016'dan bu yana ülkede güçlü ve geniş çaplı bir kış yaşanmadığını, yalnızca 2021-2022 döneminin kısmen karlı geçtiğini hatırlatarak, bu kışın uzun süredir beklenen bir dönüşü işaret ediyor olabileceğini vurguladı.

Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyorOkan Bozyurt

"LA NİNA TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

Bozyurt, "Dünya şu anda zayıf La Nina şartlarında. Bu Türkiye için önemli bir fırsat. El Nino'nun aksine La Nia özellikle zayıf seviyelerdeyken Türkiye'nin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz havzasında kışların genellikle hem soğuk hem yağışlı geçtiğini söyleyebiliriz. Zayıf La Nia yıllarında Türkiye'de kışlar soğuk ve yağışlı olur. Bu, uzun süredir kuraklıkla mücadele eden bölgeler için büyük avantaj." dedi.

"20 ARALIK- 20 OCAK ARASI YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLİYORUZ"

Kar yağışı için tarih veren Bozyurt, "Baraj seviyeleri kritik seviyelere düştü. Bu kış yağışın mevsim normallerinin üzerinde olma ihtimali güçlü görünüyor. Modeller özellikle 20 Aralık 2025-20 Ocak 2026 arasına işaret ediyor. Bu dönemde Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerine güçlü soğuk hava sistemleri inebilir. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Göller Bölgesi ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışları bekliyoruz. Kar örtüsünün önceki yıllara göre daha uzun süre yerde kalma ihtimali yüksek" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıA B:

Hep şehir efsanesi kalıyor keşke bu sefer yanılsak

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyaprak272766:

Allah cc

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Kara:

insallah

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

çok zor hele İstanbul'a imkansız heryer sıcak baca larla dolu

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

yarının hava durumunu tutturamayanlar 2 ay sonra diyor. hükümetin her seferinde gelecek yıl deyip 24 yıl başta kaldığı hesap.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
