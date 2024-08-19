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Yine kavrulacağız! Sıcaklıklar bu hafta daha da artacak

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Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurdun büyük kısmında kavurucu sıcaklar hafta boyu etkili olacak. Sıcak havanın etkisi güney ve batı kesimlerimizde daha fazla hissedilecek. Uzmanlar; bu hafta içerisinde özellikle öğlen saatlerinde yaşlı ve çocukların dışarıya çıkmaması uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugünden itibaren yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu. İşte yurt genelinde hava durumu...

KUZEYDOĞU BULUTLU, DOĞU KARADENİZ YAĞMURLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK ARTACAK

Hava sıcaklığının, bugün İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Doğu Karadeniz Karadeniz Ardahan Erzurum Türkiye Dünya Ağrı Kars Hava Durumu Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (5)

Yalçın Karaduman:

Mermi sıkalım desem o bile 30 lira olmuş :)

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By Humerus:

Şuna değinmek isterim.Ülkemizde bir çok subay var biliyoruz ki ve her kurmay albay general olucaksa , kaliteli ve gerçekten olması gereken kişiler olması gereken yerlerde olamaz malesef. Burada eminim ki bu komutanımızın bu rütbeyi hak ettiğine canı gönülden inanıyorum ve destekliyorum yaptıklarına bakarak. Genel kanı olarak askeriye sisteminde zamanla rütbe atlamaya ve torpille bir yerlere gelmeyi uygun bulmuyorum.

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Naci Büyükkal:

İstanbul'da bir türlü 40 derece olamadı. Denizde yüzmeyi özledik. :((((((

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Dağıstan:

Yangın söndürme uçaklarının lazımıyeti daha da öne çıkacak ,desenize..

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Eruhlu:

Haydi bismillah

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