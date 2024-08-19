Yine kavrulacağız! Sıcaklıklar bu hafta daha da artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugünden itibaren yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu. İşte yurt genelinde hava durumu...

KUZEYDOĞU BULUTLU, DOĞU KARADENİZ YAĞMURLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK ARTACAK

Hava sıcaklığının, bugün İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.