Yatağa bağlı hayatını sürdüren Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber

Yatağa bağlı hayatını sürdüren Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber
Güncelleme:
Yatağa bağlı hayatını sürdüren Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber
2015'te Diyarbakır'da erkek arkadaşı tarafından vurularak ağır yaralanan ve uzun süre tedavi gören Mutlu Kaya, 10 yıl sonra ilk kez desteksiz adım attı. Sosyal medyadan yürüyüş görüntülerini paylaşan Kaya, "Buradayım, şarkılarımı söylüyorum" mesajıyla sevenlerine seslendi.

2015'te Diyarbakır'da erkek arkadaşı tarafından başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, uzun süren tedavi süreci ve azmi sayesinde 10 yıl sonra ilk kez desteksiz adım attı. Genç şarkıcı, "Buradayım, şarkılarımı söylüyorum" mesajıyla sevenlerine umut verdi.

SES YARIŞMASINDAN HAYAT MÜCADELESİNE

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan, o dönem 19 yaşında olan Mutlu Kaya, 18 Mayıs 2015'te ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayarak başından vuruldu. Ağır yaralanan Kaya, günlerce yoğun bakımda kaldı.

Yatağa bağlı hayatını sürdüren Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber

TEDAVİLER VE AZİMLE YENİDEN HAYATA TUTUNDU

Konuşma ve yürüme yetisini kaybeden genç şarkıcı, İstanbul ve yurtdışında gördüğü tedavilerin ardından destekle ayağa kalkmaya başladı. Bu süreçte zaman zaman şarkılarını seslendirmeyi de sürdürdü.

ACI KAYIP VE YENİDEN UMUT

22 Mart 2020'de ablası Dilek Kaya'nın hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşayan Mutlu Kaya, buna rağmen mücadelesine devam etti.

Yatağa bağlı hayatını sürdüren Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber

"BURADAYIM, ŞARKILARIMI SÖYLÜYORUM"

Tam 10 yıl sonra desteksiz yürümeyi başaran Kaya, sevincini sosyal medya hesabından paylaştı. İlk adımlarını atarken şarkı söyleyen Kaya, paylaşımına "Buradayım, şarkılarımı söylüyorum" notunu düştü.

Olgun Kızıltepe
