Yangında 10 kahraman şehit düştü! Ünlülerden yürek burkan taziye mesajları

Türkiye, yaz sıcağının etkisini artırdığı günlerde yürek burkan bir haberle sarsıldı. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında facia yaşandı. Alevlerle mücadele eden ekiplerden 5'i orman işçisi, 5'i ise AKUT gönüllüsü olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetti.

Kavurucu sıcakların etkisiyle büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almak için büyük çaba gösterdi. Ancak ne yazık ki, görev başındaki 10 kahraman, alevlerin ortasında kalarak şehit oldu.

Acı haberin ardından sosyal medya, başsağlığı mesajlarıyla doldu. Sanat ve medya dünyasından birçok tanınmış isim, yaşanan felakete duyarsız kalmadı.

Hakan Altun: Eskişehir'de meydana gelen yangında yaşamını yitiren orman işçileri ve AKUT gönüllülerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce Türk halkına başsağlığı diliyorum. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması ve daha fazla can kaybının yaşanmaması en büyük dileğimizdir.

Tarkan: Eskişehir'de çıkan orman yangınında hayatını kaybeden orman işçilerine çok üzüldüm, içim yandı. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını ve daha fazla can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum.

İbrahim Tatlıses: Eskişehir'de çıkan büyük orman yangınında, doğamızı, ormanlarımızı ve geleceğimizi korumak için canla başla mücadele eden 10 kahramanımızı kaybettik. Görev başında şehit düşen orman emekçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, ülkemize başsağlığı diliyorum.

Hülya Koçyiğit: Eskişehir'deki yangında, alevlerin ortasında görev başındayken hayatını kaybeden 10 orman işçimizi rahmetle anıyorum. Bu kaçıncı yangın, kaçıncı acı, kaçıncı yürek yangını? Her seferinde "Bir daha olmasın" diyoruz... Ama yine yanıyor ormanlar, yine gidiyor canlar. Toprak, ağaç, insan... Hepsi küle dönüyor! Alevlerin ortasında kalan 10 emekçi orman işçisi, görevlerini yaparken hayatlarını kaybetti. Onlar sadece ağaçları değil, hepimizin geleceğini koruyordu. Arkalarında tarifsiz bir acı ama aynı zamanda büyük bir iz bıraktılar. Dualarımız şehitlerimiz için... Dualar rüzgârla savruluyor, alevlerin arasına... İçimizde bir yangın, unutulmaz bir iz kaldı. Bütün milletimizin ve şehitlerimizin ailelerinin başı sağ olsun.

Ebru Gündeş: Yangın başlı başına bir acı, onunla birlikte kaybettiklerimiz ise çok daha büyük bir acı... Eskişehir'de kaybettiğimiz emekçilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

Yılmaz Erdoğan: Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen yangın felaketine müdahale sırasında hayatını kaybeden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT mensubu 10 kahramanımız için Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yangın bölgelerindeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; görev başındaki tüm ekiplere güç, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Derya Uluğ: Yüreğimiz yandı, içimiz parça parça... Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerle mücadele ederken şehit olan 10 orman işçimizin haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun.

Seda Sayan: Başın sağ olsun Türkiye'm

İlber Ortaylı: Çok üzüntülüyüz çok… Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine sabırlar. Milletimizin başı sağ olsun. Lütfen ormanlarımıza sahip çıkalım. Sorumsuzları, şüphelileri yetkililere hemen bildirelim. Devletimizden beklentimiz artık bu yangınlara daha hızlı, güçlü müdahale etmeleri.

Hande Erçel: Başımız sağ olsun. Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınında 5 orman emekçisi ve 5 AKUT çalışanı şehit oldu. Hayatlarını doğayı korumaya adayan bu cesur insanlar, yine doğayı savunurken aramızdan ayrıldılar. Toprağımıza, ormanlarımıza ve geleceğimize verdikleri emekler için minnettarız. Çok üzgünüz.