Yalova Valisi Sokak Hayvanları İçin Çözüm Arayışında

Yalova Valisi Hülya Kaya, sokak hayvanları konusunda yaşanan sıkıntıyla ilgili, "İnşallah biz o konuda önderlik yapıp bütün belediyeleri tek çatı altında toplayıp, bu işi nasıl beraber yapabiliriz üzerinde bir formül üzerine çalışıyoruz. Ona ulaşabilirsek bunu da toptan çözmüş olacağız" dedi.

Vali Kaya, "Halk Buluşmaları" programının ikincisini Çınarcık ilçesinde gerçekleştirdi. İlçedeki bir kafede gerçekleşen programda Kaya'ya il ve ilçe protokolü de eşlik etti. Etkinlikte vatandaşlardan gelen talep ve sıkıntılar dinlenirken ilgili kurum temsilcileri de konu hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Kaya, sokak hayvanları ile ilgili yaşanan sıkıntılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Hayvanların kısırlaştırılması, tekrar doğal ortamlarına bırakılması noktasında aslında tüm belediyelerin işbirliğine gitmesi gerekiyor. Sadece burada Çınarcık Belediye'mizin bunu yapmasıyla çözülmüyor. Bütün belediyelerin aynı yaklaşımı sergilemesi gerekiyor. İnşallah biz o konuda önderlik yapıp bütün belediyeleri tek çatı altında, bu işi nasıl beraber yapabiliriz üzerinde bir formül çalışıyoruz. Ona ulaşabilirsek bunu da toptan çözmüş olacağız. Bir belediye yapıp diğer belediye yapmadığında sorun devam ediyor. Mutlaka kısırlaştırılması, sterilizasyonu yapılması ve daha sonra ortamına bırakılması gerekiyor" diye konuştu.

"Cezai işlem uygulayacağız"

Vali Kaya, "hayvansever" adı altında hayvanları sahiplenip sonra İstanbul'a giderken kış döneminde sokağa bırakılmasını da doğru bulmadıklarını anlattı. Sahipli hayvanlarda çip uygulamasına başlandığını hatırlatan Kaya, şöyle konuştu:

"Bu süreç devam ediyor. Bundan sonraki süreçte artık o hayvanın kime ait olduğunu bileceğiz. Ona göre eğer sokağa bırakıldıysa cezai işlem uygulayacağız. Bu uygulandıkça zamanla sorun çözülmüş olacak. Şu an önlem alabilirsek, kısırlaştırmaları düzenli şekilde yapabilirsek zaten zaman içinde azalmış olacak. İnşallah o noktaya geleceğiz. Aslında sokak hayvanı diye bir şey yok, hepsi hayvan. İnsani bir yaklaşımı da hak ediyorlar. Dolayısıyla bu bizden kaynaklanan bir hata. Biz insanoğlu onları sahipleniyoruz bir hevesle sonra sokağa bırakıyoruz. Onu yapmamış olsak zaten bu noktada olmayacağız. Sorunu bir nebze de olsa azaltmaya çalışacağız."

Yalova yazın uyuşturucu kullanımında ilk 10'da

Uyuşturucuyla mücadele ile ilgili konu hakkında ise Yalova İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm, bilgilendirmede bulundu. Uyuşturucu ile mücadelede ciddi bir program yürüttüklerini anlatan Gözüm, "Yalova Marmara Bölgesi'nin incisi. Yazın da turizmin odak noktası. Tabi odak noktası olması sebebiyle yerel turisti buraya çekiyor. Yazın uyuşturucu kullanımında Yalova maalesef Türkiye'nin ilk 10 ili içinde gözüküyor. Yalova'da uyuşturucunun yüzde 50'den fazlası İstanbul kaynaklı. Yüzde 20'si Bursa, yüzde 15 civarı Kocaeli, Yalova'nın kendi içinden kaynaklı yüzde 5 ile 10 arası değişiyor dönemine göre. Geçen ay Yalova'da bizim tespit ettiğimiz 11 kişi var. Bir önceki ay bu 8'di. Yaz sezonunun bitmesiyle Yalova'nın içinde uyuşturucunun odak haline geldiği birkaç bölgemiz var. Belki kentsel dönüşümün hızlanmasıyla Yalova merkezde bunun azalacağını düşünüyoruz. Şu anda Çınarcık'ta haftalık olarak uyuşturucu tespitimiz 1'e düştü. Çiftlikköy'de 1'e düştü. Altınova'da 1 veya 2. Yalova merkezde ise odak haline gelmiş bir bölgemiz var. Burada sayı hala 14-15 civarında. Bunlar da ilk defa uyuşturucuyla temas eden kişiler değil. Onun dışında Yalova'nın geçen hafta uyuşturucuyla mücadelede zirve haftasıydı. Çok iyi operasyon ve tespitler yapıldı" ifadesini kullandı.

Afiliasyonda top bakanlıkta

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin afiliasyonunu süreciyle ilgili soruya yanıt veren İl Sağlık Müdürü Emrah Eray ise, "Tıp Fakültesi ile hastanemizin afiliye oluşunun süreci devam ediyor. Şu an bakanlıkta. Bize görüş sorulduğunda, olumlu görüşlerimizi ilettik Sağlık İl Müdürlüğü olarak artık bakanlık ve Yalova Üniversitesi tarafından imzalanacak protokolle tıp fakültesiyle hastanemiz afiliye olup hizmet vermeye devam edecekler. Bu konu Sayın Bakanımızın takdirinde olan bir süreç dolayısıyla bir tarih vermem doğru olmaz" dedi. - YALOVA