Yalova'da İtfaiye Ekipleri 3 Yaşındaki Çocuğu Kurtardı

Oyun oynarken odada kilitli kalan çocuğu itfaiye kurtardı

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde oyun oynarken kendisini odaya kilitleyen 3 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi'ndeki bir binanın birinci katında oturan ailenin 3 yaşındaki erkek çocukları oyun oynadığı sırada yanlışlıkla kendisini odaya kilitledi. Aile ve çocuk çok sayıda denemeye rağmen kapıyı açamayınca durumu Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler itfaiyenin merdivenli aracıyla binanın birinci katının penceresinden içeri girerek çocuğu kilitli kaldığı odadan çıkarmayı başardı.