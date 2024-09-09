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Vatandaşa tarihte kiminle tanışmak istediği soruldu: İlk sıra Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'e

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Bursa sokaklarında vatandaşlara 'Tarihte kiminle tanışmak isterdiniz?' sorusu yöneltildi. Halkın büyük çoğunluğu Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'i seçti. Bazı kişiler daha az bilinen liderlere de ilgi gösterdi. Hammurabi ve Metehan gibi isimler de yanıt verenler arasındaydı. Peygamberlerle tanışmayı arzu edenler ve modern dönemden kişilerle tanışmak isteyenler de vardı.

Bursa sokaklarında vatandaşlara "Tarihte kiminle tanışmak isterdiniz?" diye sorduk. Katılımcıların büyük çoğunluğu Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'i öne çıkararak, bu önemli liderlerle tanışmayı arzu ettiklerini ifade ettiler. Bir kişi, "Atatürk'le tabii ki, çok merak ediyorum ne derdi, ülkemiz için çok emek vermiş" derken, bir diğeri "Fatih Sultan Mehmet'le tanışmak isterdim, çünkü o benim atam" diyerek tarihi kahramanlarımızın bıraktığı etkiye vurgu yaptı.

Vatandaşa tarihte kiminle tanışmak istediği soruldu: Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet öne çıktı

FATİH SULTAN MEHMET VE ATATÜRK İLK SIRADA

İlginç olarak, bazı kişiler daha az bilinen liderlere de ilgi gösterdi. Bir katılımcı, Antik Dönem'den Hammurabi'yi seçerek "İlk kanunları koyan adam, tanımak isterdim" ifadesini kullandı. Yine bir başka görüş, "Tarihte en büyük liderlerden olduğunu düşündüğüm Metehan'la tanışmak isterdim" şeklinde oldu. Farklı dönemlerden liderlerin seçilmesi, halkın tarihe duyduğu ilgiyi ve çeşitliliği gözler önüne serdi.

Vatandaşa tarihte kiminle tanışmak istediği soruldu: Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet öne çıktı

PEYGAMBERLER VE ÇAĞDAŞ İSİMLER

Peygamberlerle tanışmayı arzu edenler de vardı. Bir kişi, "Peygamberimizle tanışmak isterdim, İslamiyet'in yayılışında onun yanında olmak, vahiyleri ondan duymak isterdim" diyerek dini bir figürü tercih etti. Modern döneme atıfta bulunan bir diğer vatandaş ise "Fatih Terim'le tanışmak isterdim" diyerek, spor dünyasından bir isimle buluşmayı hayal etti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

Fatih Sultan Mehmet Fatih Sultan Mehmet Eğitim Yaşam Bursa

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Yorumlar (1)

Emre null:

Peygamberin ilk sırada çıkmamış olması ulkemizin neden bu halde oldugunun net bir delilidir demek ki insanlarımizin çoğu bilincli Musluman degiler hatta değiller eğitim sistemimizde sorun var insanlarımızı Dinsiz yapiyor Gidip meb sitesinde yazacağım insAllah bir care bulsunlar

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