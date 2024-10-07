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Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
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Rosto köftesinde domuz eti tespit edilen Saydamlar Catering isimli firmanın bayrak, din ve devlet üzerinden yaptığı savunma büyük tepki çekti. Yapılan açıklamada "Bizim ne kadar vatanını bayrağını seven, istihdam konusunda hassas, devlete vergisini veren, ailesinin dini dünyevi uhrevi hassasiyetini tüm Düzce halkınca bilindiği kanaatindeyiz" denildi.

Düzce'de toplu yemek hizmeti veren Saydamlar Organizasyon Turizm isimli firmanın müşterileri için hazırladığı rosto köftenin içerisinde domuz eti tespit edildi. KYK yurtlarında öğrencilere yemek hizmeti de veren firmanın yaptığı açıklama ise skandala başka bir boyut kazandırdı.

"HAKSIZ VE ADİL OLMAYAN SONUÇLAR"

Bir dönem AK Parti Düzce İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Murat Saydam'ın sahibi olduğu firmadan yapılan açıklamada "İlgili tespit döneminde ve tarihlerinde firmamızın aynı menü ile teslim ettiği tüm ürünlerde yapılan test sonuçlarının olumlu ve temiz çıkmasına, dönem menü ürünlerinin tüm bileşenlerinin firmamızca bağımsız test kuruluşlarınca ve tarım bakanlığı test birimlerince ayrı ayrı incelenmesine, raporlanmasına ve olumsuz bir sonuca rastlanılmamasına rağmen sadece bir numuneden alınan tespit ile bu kararın verilmesi haksız ve adil olmayan sonuçlar doğurmaktadır" denildi.

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

"TİCARİ İTİBAR SUİKASTİ"

Yaklaşık 40 yıldır Düzce ve çevresinde hizmet verdiklerini belirten firma yetkilileri "Yapılan itirazlarımız değerlendirilmeden ve sonuca ulaşmadan idari bir işlem tesis edilerek işlem yapılması vecibelerini eksiksiz yerine getiren firmamızın telafi edilemeyecek ticari itibar suikastine uğramasına ve zarar görmesine neden olmakla bu durum bilim vicdan ve hakkaniyet ölçüsüne uymamaktadır" ifadelerin yer aldı.

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

BAYRAK, DİN VE DEVLETİ ALET ETTİLER

Bayrak, din ve devlet üzerinden yapılan savunmada "Bizim ne kadar vatanını bayrağını seven, istihdam konusunda hassas, devlete vergisini veren, ailesinin dini dünyevi uhrevi hassasiyetini tüm Düzce halkınca bilindiği kanaatindeyiz." ifadeleri dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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