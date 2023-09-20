Van'ın İpekyolu ilçesinde cami, mescit ve Kur'an kurslarında temizlik çalışması yapıldı

İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan cami, mescit ve Kur'an kurslarının temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı mobil temizlik ekipleri, iç ve dış mekanları temizledi ve ibadethanelerin bahçe ve avlularında bakım çalışmaları yaptı.