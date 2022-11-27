Utandıklarını görünce yanları gitti! Mansur Yavaş'ın genç kızlara sorduğu tek soru havalara uçurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen ama söylemekten çekinen gençlerle fotoğraf çekildi. Kameraya yansıyan o anlarda Yavaş, samimi bir şekilde gençlere "Benimle fotoğraf çektirir misiniz? dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir düğün davetiyesine katılmak üzere Kırşehir'e geldi. Düğün sonrasında yürüyüşe çıkan Yavaş, bir grup gencin kendisiyle fotoğraf çekilmek istediğini fark etti.

"BENİMLE FOTOĞRAF ÇEKTİRİR MİSİNİZ?"

Gençlerin yanından geçerken çekindiklerini fark eden Mansur Yavaş Benimle fotoğraf çektirir misiniz?" diyerek gençlerle fotoğraf çekildi. O anlar kameraya yansırken gençlerin "çok seviyoruz sizi" demesi dikkatlerden kaçmadı.

İşte o anlardan kareler