Ünlü otel zinciri enkaz kentte 300 konteynerlik yaşam alanı kurdu

HATAY - Merkezi Hong Kong'da bulunan Shangri-La Group, tarafından depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde inşa edilen 300 konteynerlik Hatay Dostluk Kenti'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımı yaşayan Hatay'ın Antakya ilçesinde hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor. Merkezi Hong Kong'da bulunan Shangri-La Grubu, Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı iş birliğinde Antakya ilçesi Derince Mahallesi'nde 300 konteynerlik kent kurdu. Grubun Asya mirasından gelen temel değerlerinden biri olan bulundukları bölgedeki yerel toplulukları desteklemek mottosuyla hayata geçirilen Dostluk Kenti Projesi, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden etkilenen ailelere destek olmak, onlara hayati ihtiyaçları için gerekli yaşam alanı sağlamak ve geleceğe dair umutlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulan ve bugün açılışı gerçekleştirilen kent yaklaşık 1200 kişiye yaşam alanı olacak. Kentin açılışına Shangri-La Group Bölge CEO'su Kong Leong Chan, Shangri-La Group Bağımsız Direktörü Shulamite Khoo, Shangri-La Group İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan George Tan, Shangri-La Bosphorus, Istanbul ortaklarından Merve Tanrıverdi, Shangri-La Bosphorus, Istanbul Genel Müdürü TJ Joulak, Çin Ankara Büyük Elçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Liu Yu Hua, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Veysel Eren ve AFAD Hatay Geçici Barınma Alanları Koordinatörü Güray Karakaya ve AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun katıldı.

Açılışta konuşan Çin Ankara Büyük Elçiliği Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Liu Yu Hua, "Bugün, Hatay Dostluk Kenti'nin tamamlanması ve anahtar teslim törenine tanıklık ediyoruz. Son yıllarda, iki ülkenin liderlerinin stratejik öncülüğü ve tarafların ortak çabalarıyla, Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkisi istikrarlı bir şekilde gelişmektedir. Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden sonra, Çin'den tüm kesimler aktif olarak yardım elini uzatmış, bu iki ülke ve iki halkın dostluk bağlarını tam anlamıyla yansıtmıştır" şeklinde konuştu.

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Veysel Eren, kentin kurulmasında emeği geçenlere teşekkürlerini dile getirerek "Bu konteynerlarda kendi personelimizin de barınmasına olanak sağlandığı için mutluyum. Bu vesile ile AFAD'a ve Shangri-La Group'a bu kentin oluşmasına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

AFAD Hatay Geçici Barınma Alanları Koordinatörü Güray Karakaya; kentin inşasında emeği geçenlere teşekkürlerini dile getirerek "Kaybettiklerimizin acısını derinden yaşarken hayatta kalanlar için bir nebze de olsa destek olmanın buruk sevincini yaşıyoruz. Bu açılış vesilesiyle Hatay Dostluk Kenti'nin kuruluşuna destek olan Shangri-La Grubunun değerli üyelerine teşekkür ediyor, minnetlerimi sunuyorum" dedi.

Shangri-La Group Yönetim Kurulu Başkanı Hui Kuok açılışla ilgili mesajlarını şu şekilde iletti: "Dostluk Kenti'nin, toplumların tamamen iyileşmesine giden uzun yolda ilk adımlarını atanlara desteğimizi göstermek için küçük ama anlamlı bir jest olmasını umuyoruz. Hem İstanbul'daki hem de dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarımızın zorlu pandemi günlerini atlattıktan sonra kendi kaygılarını bir kenara bırakarak bu anlamlı projeye destek vermelerinden büyük memnuniyet duyuyorum. Bu projenin hayata geçirilmesindeki güçlü destekleri için Türk hükümetine ve özellikle Hatay Valiliğine teşekkür etmek istiyorum. Son olarak, Hatay'da ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için yapılması gerekenler konusunda bizimle tam bir uyum içinde olan Tanrıverdi Holding'e ve İstanbul'da 10 yıldır faaliyet gösteren Shangri-La Bosphorus, Istanbul otelimizin ortağı Merve Tanrıverdi'ye de teşekkür etmek isterim. Hatay'ın geleceğinin yeniden inşasına yardımcı olmak üzere toplumun tüm üyelerini bir araya getirmede rol oynayabildiğimiz için onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından konteyner kente yerleşmeye başlayan vatandaşları ziyaret eden şirket yöneticileri ve vatandaşlar arasında duygusal anlar yaşandı.

Dostluk Kenti, Shangri-La Group'un eşleştirme fonları ve dünya genelindeki çalışanlarının bağışlarıyla toplam 1 milyon ABD doları tutarındaki katkıyla kuruldu. Söz konusu projeyle Shangri-La Group, Türkiye'de bu tür bir yardım projesini hayata geçiren ilk uluslararası otelcilik grubu olarak öne çıkıyor.