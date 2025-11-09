Haberler

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın önde gelen ailelerinden birinin mensubu olan iş insanı Mehmet Hanifi Kalo, Ankara'daki ofisinde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri, sıra dışı karakteri ve eğlenceli tavırlarıyla bilinen ünlü iş insanının kendi yaşamına son vermiş olabileceği şüpheleri üzerinde yoğunlaştı.

  • İş insanı Mehmet Hanifi Kalo, Ankara'daki ofisinde ölü bulundu.
  • Kalo'nun intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.
  • Kalo, Şal Endüstri firmasının sahibi ve Medline Adana Hastanesi'nin ortağıydı.

Adana'nın tanıdık simalarından iş insanı Mehmet Hanifi Kalo, Ankara'daki ofisinde ölü bulundu. Ekipler ofiste yaptıkları ilk belirlemelerin ardından Kalo'nun intihar ettiği şüphesi üzerinde yoğunlaştı.

Son yıllarda başta sanayi ve teknoloji alanı olmak üzere farklı yatırım tercihleriyle gündeme gelen Kalo'nun hayatını nasıl kaybettiği henüz netlik kazanmazken, ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerin ardından 47 yaşındaki iş insanının kendi yaşamına son vermiş olabileceği şüpheleri üzerinde yoğunlaşıldı.

İŞ DÜNYASININ RENKLİ SİMALARINDAN

Sıra dışı karakteri ve eğlenceli tavırları ile iş dünyasının renkli simaları arasında gösterilen Kalo, Şal Endüstri firmasının sahibi ve Medline Adana Hastanesi'nin ortaklarından biriydi.

EĞİTİM GEÇMİŞİYLE GÖZ DOLDURUYORDU

Son yıllarda yatırım tercihlerini sanayi ve teknoloji alanına kaydıran Kalo, iş hayatındaki başarısının yanı sıra eğitim geçmişiyle de göz dolduruyordu.

1978 doğumlu Kalo, eğitimin yurt dışında tamamlamıştı. UC Santa Barbara Üniversitesi'nde lisansüstü eğitimi alan Kalo'nun kesin ölümü yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Eğer kendisi yaşamına işbyğzünden son verdi ise çok üzülürüm. Para içn değer mi diye sormak gerek. Ama AÇ GÖZLÜLERİ doyurmak mğmkünndrğil. Ayrıca gün itibariyle tablo çizen ekonomimiz ve geleceği hakkın da ahkam kesenler bu VEBALLER ile Yaşamak zorundalar. Tabi kanunlara göre TIN. Çok yazık. Reis'im yolumuzu bozdular. Haberiniz ola.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mbaye Diagne, 1. Lig'i kasıp kavuruyor

Cimbom'un eski yıldızı 1. Lig'i kasıp kavuruyor: 12 maç 12 gol
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
4 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada

Kurtulan olmadı! İşte dehşet verici kazanın görüntüsü
Mbaye Diagne, 1. Lig'i kasıp kavuruyor

Cimbom'un eski yıldızı 1. Lig'i kasıp kavuruyor: 12 maç 12 gol
Bu ne hal Teoman? Konserinde böyle şarkı söyledi, tepki yağdı

Konserinde tepki yağdı: 3 bin lira para verdik...
Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı

Bu da sahte yumurta! Yapılan hile ağızları açık bıraktı
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de tarihi kriz başladı
500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı Karahan cevap verdi

500 ve 1000 TL'lik banknot basılacak mı? Paranın patronu yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '6 ay sonra biter' dediği evlilik 6 ayda bitti

"6 ay sürmez" dediği evlilik 6 ayda bitti
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Türkiye'yi sarsan yangınla ilgili yeni gelişme
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.