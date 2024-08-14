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Ümraniye Belediyesi Yaz Kuran Kursu Kapanış Programı Düzenlendi

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Ümraniye Belediyesi, Ümraniye Müftülüğü ile birlikte düzenlediği Yaz Kuran Kursu için kapanış programı düzenledi. Programda çocuklara Kur'an-ı Kerim, elifba, adab-ı muaşeret, akıl ve zeka oyunları eğitimi verildi.

Ümraniye Belediyesi'nin, çocuk ve gençlerin yaz tatilini daha faydalı geçirmeleri amacıyla Ümraniye Müftülüğü ile her yıl birlikte düzenlediği 'Yaz Kuran Kursu' için kapanış programı düzenlendi.

Programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Ümraniye Müftüsü Abdülkerim Çelik, Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, çocuklar ve aileleri katıldı.

51 öğretmenin görev aldığı ve 7 hafta süren kurslara toplamda 913 öğrenci katılım gösterdi. 10 okul ve 5 kültür merkezindeki kurslara katılan 7-14 yaş aralığındaki öğrencilere; Kur'an-ı Kerim, elifba, adab-ı muaşeret, akıl ve zeka oyunları eğitimi verildi. Programda çeşitli etkinlikler düzenlenirken, çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker de ikram edildi.

"ÜMRANİYE'MİZDE COŞKUYLA BUGÜN BİNLERCE KARDEŞİMİZLE BİRLİKTEYİZ"

Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye'mizde coşkuyla bugün binlerce kardeşimizle birlikteyiz. İlkokul, ortaokul ve liseli gençlerle bir kapanış programı için buradayız. Ümraniye'mizde bu yaz 45 gün çocuklarımıza güzel Kur'an'ımızı, dinimizi öğretmek değerler eğitimi verebilmek için, çocuklarımızı daha iyi nasıl yetiştirebiliriz diye hocalarımızla birlikte hem Ümraniye Belediyesi hem de ilçe müftülüğümüzle okullarımızda, kültür merkezlerimizde ve camilerimizde Kur'an eğitimi verdik. Şimdi kapanış programındayız. Yavrularımız burada onlara güzel hediyeler vereceğiz" diye konuştu.

"GÜÇLÜ TOPLUMLAR, GÜÇLÜ NESİLLERİ YETİŞTİRMEKTEN GEÇİYOR"

AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ise "Ben de bu güzel organizasyonda emeği geçen Belediye Başkanımız başta olmak üzere, başkan yardımcılarımıza, tüm belediye personelimize, Ümraniye Müftülüğümüze, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler biliyoruz ki güçlü toplumlar, güçlü nesilleri yetiştirmekten geçiyor. Güçlü nesilleri de maddi, manevi anlamda güçlü kılarsak yeni nesillerle ancak o zaman güçlü toplumları oluşturabiliriz" ifadelerini kullandı.

"ARTIK HER YAZ KUR'AN KURSUNA GELECEĞİM"

Yaz Kuran Kursu'na katılan çocuklar ise kurstan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 12 yaşındaki Meryem Ece, "Kurs gayet güzel geçti. Birçok yeni bilgi edindim. Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim. Peygamberlerimizin hayatını öğrendim. Arkadaşlarımla da iyi vakit geçirdim, çok eğlendik. Artık her yaz Kur'an kursuna geleceğim" derken programa tavşanıyla katılan 11 yaşındaki Yuşa Gündüz de " Kurs çok güzel geçti. Kur'anı daha iyi öğrenmiş oldum. Hocalarımızdan çok güzel bilgiler edindik aynı zamanda eğlendik" dedi.

10 yaşındaki Sümeyye Özdemir de " Arkadaşlarımla oyun oynadık. Ders çalıştık. Birçok yeni bilgi öğrendim, kurs çok güzel geçti" diye konuşurken anne Hülya Özdemir, "Kurs çok güzel geçti. Bu şekilde yaz Kur'an kurslarının devam etmesini istiyoruz. Eğlencelerin olması, yaz şenliği şeklinde geçmesi de çok güzel. Kızım her gün yeni bir şey öğrendi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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