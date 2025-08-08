Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Münir Özkul'un eşi olarak da tanınan Umman Özkul, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 2018 yılında Münir Özkul'un vefatının ardından gözlerden uzak ve sessiz bir yaşam süren Özkul, yaşam mücadelesini geçtiğimiz günlerde kaybetti.

Acı haberi çiftin kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından yaptığı duygu yüklü bir paylaşımla duyurdu. "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir" diyen Güner Özkul, annesinin cenazesinin 8 Ağustos'ta Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak namaz sonrası Kilyos Mezarlığı'na defnedileceğini ifade etmişti.

Bugün gerçekleştirilen cenaze töreniyle birlikte Umman Özkul, 40 yılını paylaştığı Münir Özkul'un yanına defnedilerek ebedi istirahatine uğurlandı.

Yeşilçam'ın 'Mahmut Hoca'sı olarak hafızalara kazınan Münir Özkul, 92 yaşında, 5 Ocak 2018 tarihinde hayatını kaybetmişti. 400'den fazla filmde rol alan usta sanatçı, 93 yıllık ömrüne dört evlilik sığdırmıştı. Son eşi Umman Özkul ile aralarındaki yaş farkı da dikkat çekiciydi. Ünlü oyuncu 53, Umman Özkul ise henüz 28 yaşındayken evlenmişti. Aralarındaki 27 yaş fark, yıllara yayılan güçlü bir birlikteliğin önüne geçemedi. Bir döneme damga vuran, Türk sinemasının en özel çiftlerinden biri olarak anılan Münir ve Umman Özkul'un hikâyesi, Yeşilçam'ın zarif ve kalıcı bağlarını simgeliyordu. Umman Özkul'un vefatıyla birlikte bu hikayenin bir başka sayfası da kapanmış oldu.