Tuzla'da Deprem Farkındalığı: 120 kişiye günlük eğitimler veriliyor

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, İstanbul'da bir deprem olma ihtimali durumu için vatandaşları nasıl davranmaları gerektiği konusunda her gün 120 kişiye eğitimler vererek bilinçlendirmeye katkıda bulunuyor. Bu eğitimlerde özellikle afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında yapılması gerekenler anlatılıyor.

Tuzla Belediyesi, İstanbul depremine karşı vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor. Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, bu çerçevede, afet öncesi, afet anı ve sonrasında alınması gereken önlemler hakkında günlük 120 kişiye eğitim veriyor. Katılımcılara çök-kapan-tutun taktiği, toplanma yerlerinin önemi ve deprem çantasının gerekliliği gibi konularda bilgilendirme yapılıyor. 6 Şubat depremlerinde aktif rol oynayan Arama Kurtarma Ekipleri tarafından verilen bu eğitimler sonunda katılımcılara 'Temel Afet Bilinci' sertifikası veriliyor.

Afet işleri müdürlüğü kuruldu

Tuzla Belediyesi, Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın liderliğinde, Tuzla Afet Kurtarma ekibi ile birlikte AFAD iş birliği içinde, 'Afet Müdahale Planı', 'Afet Risk Yönetim Modeli', 'Acil Toplanma Alanları' ve 'Arama Kurtarma Koordinasyonu' gibi kritik konular da dahil olmak üzere bir dizi çalışmaya imza attı. Bu çalışmalar, özellikle 6 Şubat depreminden sonra belediye bünyesinde oluşturulan 'Afet İşleri Müdürlüğü' tarafından yürütüldü ve depremde oluşabilecek zararların en aza indirilmesini hedeflendi. Ayrıca, vatandaşların eşyalarını duvarlara güvenli bir biçimde monte edebilmeleri, Tuzla afet ilçe gönüllüleri ekibinin oluşturulması ve Tuzla Deprem İzleme İstasyonu için uygun yer tahsis edilmesi gibi projeler, belediyenin sunduğu hizmetler kapsamında hayata geçirildi. Tuzla Belediyesi, bu tür projeler aracılığıyla vatandaşlara sürekli sürekli bilinçlendirerek hizmet sağlamayı amaçlamakta.

"Vatandaşımızın bilinçlendirilmesi her şeyden daha önemli"

Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri Sorumlusu İbrahim Erten, afet farkındalık eğitimleriyle ilgili, "Davet geldiği zaman 7'den 70'e herkese eğitim vermeye gidiyoruz. Bugün, meslek edindirme kurslarında lise öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verdik. Olası bir afet durumunda, afet öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiğini sohbet ortamında anlattık. Devletimiz birçok konuda afete hazırlık yapıyor. Belediyemiz de kentsel dönüşüm ya da arama kurtarma ekiplerinin yetiştirilmesi gibi faaliyetlerle depreme karşı bir farkındalık yaratıyor. Vatandaşımızın bilinçlendirilmesi ise her şeyden daha önem arz ediyor. Vatandaşımız ne kadar doğru bilinçlenir ve doğru hareket ederse olası bir deprem durumunda daha güçlü oluruz. Daha etkin hareket eder ve afet riskinden daha çabuk kurtulmuş oluruz. O yüzden vatandaşımızın eğitilmesi, bu konuda bilgi sahibi olması ve hazırlık yapması her şeyden daha önemli. Tüm bunlar neticesinde biz bu eğitime çok önem veriyor, davet edilen her yere gidiyoruz" şeklinde konuştu.

"Burada öğrendiklerimi ailemle de paylaşacağım"

Proje kapsamında Tuzla Halk Eğitim Merkezi'ndeki eğitime katılan 15 yaşındaki lise bir öğrencisi Muhammed Sevinç, "Hocamız geldi ve depremde yapmamız gerekenleri bize anlattı. Tüm anlatılanların yararlı olduğunu biliyorum ve herhangi bir sallantıda bugün öğrendiklerimizi uygulayacağım" dedi. Lise bir öğrencisi Abdulkadir Salık da "Hocamız depremde yapmamız gerekenleri anlattı. Çök-kapan-tutun kuralını, ailemizle plan yapıp toplanma yerini ayarlamayı öğretirken bir yandan da deprem çantasında nelerin ne için gerektiği ile ilgili bilgi verdi. Burada öğrendiklerimi ailemle de paylaşacağım. Planlar kuracağız ve öğrendiklerimizi uygulayacağız. Bu bilgileri herkesin öğrenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.