Osmanlı döneminin takdir toplayan "Sadaka taşı" geleneği teknoloji ile yeniden hayat buldu

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nda Ramazan ayında özel bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Projeye Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönüllü Elleri Çarşısı Kurucusu Dr. Fatma Yazıcı katıldı.

Proje kapsamında 'Evden Eve İyilik' adıyla başlatılan dayanışma hareketine destek vermek isteyen vatandaşlar için online üzerinden hizmet imkanı sağladı. Tuzla sınırlarında oturan vatandaşlar, 'evdeneveiyilik.com' web sitesi üzerinden, ihtiyaç sahipleri komşuları için; gıda kolisi, ev mobilyası, elektronik eşya, beyaz eşya, kıyafet ve oyuncak bağışı yapabilecekler. Bu dayanışma hareketi Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı koordinasyonuyla bağış yapılan komşuların evlerine teslim edilecek. Komşular, komşusunun haberi olmadan ihtiyaçlar karşılanmış olacak.

"RAMAZAN AYI YARDIMLAŞMA AYIDIR"

Proje hakkında bilgi veren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Ramazan ayı rahmet ve özellikle de bereketin ve marifetin hakim olduğu bir aydır. Ramazan ayında zekatlar verilir, fitreler verilir yardımlaşmalar olur, mukabeleler yapılır. Ramazan ayında aslında yemekler, gıdalar paylaşılır ve bir paylaşım ayıdır. Ramazan ayı bu açıdan bakıldığında aslında tam bir yardımlaşmanın, dayanışmanın, sosyalleşmenin ayıdır diyebiliriz. Biz de tam bu açıdan bakarak Ramazan ayına bir proje geliştirdik ve bu proje de evden eve iyilik projesi. Bu projenin sahibi kim, bu projenin sahibi 12 yıl Tuzlamızda iyilik yapan, yardım yapan bütün dezavantajlı kesimlere ulaşan, 4 bin 300 kadın kent gönüllüsüyle buradaki iki bin metre kapalı alanda hizmet vermeye çalışan, bir yardım meleği gibi çalışan 4 bin 300 kadın kent gönüllümüzün bulunduğu gönül erleri çarşımız Tuzla Belediyemizin gönül erleri çarşımız bugün burada tüm sosyal bir proje olarak tüm Tuzla'mıza ve aslında buradan da tüm Türkiye'ye duyuracağımız evden eve iyilik projesini geliştirmiş oluyoruz. Evden eve iyilik projesi hayırlı olsun diyoruz" dedi.

EVDEN EVE İYİLİK PROJESİ

Sözlerine devam eden Yazıcı, "Evden eve iyilik projesi ecdadın geçmişte yaptığı sadaka taşı modelinin günümüz versiyonuyla uygulanma modelidir. Biz bu işi inşallah Tuzlamızda online ortamda bir sadaka taşı şeklinde düşüneceğimiz evden eve iyilik projemizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Nasıl olacak, nasıl sadaka taşını kimse görmeden yardım ve sadakası bırakılıyorsa online olarak girecek olan ihtiyaç fazlası olan kişi girdiğinde 'ben sadakamı yapmak istiyorum, yardım yapmak istiyorum, iyiliğimi yapmak istiyorum' diye tıklayacak ve o sadaka taşına vermek istediği ayni nakdi ve herhangi bir şeyi orada işlemiş, o sadaka taşını koymuş olacak" şeklinde konuştu.

"SADAKA TAŞINI DİJİTAL SADAKA TAŞI GİBİ İSİMLENDİREBİLİRİZ"

Açıklamasının devamında Osmanlı döneminde şehirlerin belirli noktalarına konulan sadaka taşlarına vurgu yapan Başkan Yazıcı, şöyle devam etti: "Aslında ecdadın geçmişte yapmış olduğu sadaka taşının bugün bir online sadaka taşı ya bir dijital sadaka taşı ya da e sadaka taşı gibi isimlendirilebilir ama aslında işin mantığı sağ elin verdiğini, sol elin görmeyeceği ve kimseyi mağdur etmeden, kimseyi mahcup etmeden, kimsenin gururunu rencide etmeden yardımlaşma için burada hep birlikte dayanışma içinde olacağımız ve arkasında 4 bin 300 kadın kent gönüllümüz de 12 yıl yapmış olduğumuz hizmetlerle büyük tecrübe sahibi olan ve gerçek ihtiyaç sahiplerini en iyi şekilde ayırmış ve onları bilen bir gönül erleri çarşımız olacak ve Tuzla Belediyesi olacak."