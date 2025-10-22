Haberler

Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden! Çekilen fotoğraflar kıtlığın habercisi

Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden! Çekilen fotoğraflar kıtlığın habercisi
Güncelleme:
Türkiye'nin tarım merkezi Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde azalan yağışlar sonrası yaşanan kuraklık gün yüzüne çıktı. Barajın su seviyesi düşmeye devam ederken, çatlayan topraklar kuraklığın ciddi boyutlara ulaştığının göstergesi oldu.

Yetersiz yağış nedeniyle Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi alarm veriyor. Adana'yla birlikte Konya, Bursa, Şanlıurfa, Mardin ve Manisa gibi birçok kentte de kuraklık etkisini artırdı.

DERİN ÇATLAKLAR OLUŞTU

Adana'da yaz ve sonbahar aylarında yağışların yok denecek kadar az olmasıyla birlikte Seyhan Baraj Gölü'nde su seviyesi hızla düştü. Göl çevresinde suyun çekildiği alanlarda kuraklığın izleri olan derin çatlaklar oluşmaya başladı.

GÜNEY KORE'DEN GELEN ÖNGÖRÜ GERÇEKLEŞİYOR

Güney Kore'nin Pusan Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, 2030 yılına kadar içme suyu kaynaklarının kritik seviyeye düşebileceği öngörülmüştü. Bu öngörü, özellikle son aylarda Adana'da gözle görülür biçimde gerçekleşmeye başladı.

"YAĞMUR YAĞMAZSA KITLIK KOPACAK"

Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Dörtler Mahallesi sakinlerinden Sedef Yıldırım, kuraklığın artık tehlikeli boyuta ulaştığını söyledi:

"Bu zamanlarda hiç yağmur yağmadı. Geçen gün biraz yağdı ama yetersizdi. Baraj gölünde sular bayağı çekildi. Daha önce köyün önüne kadar su çıkıyordu ama artık yok. Yağmur yağmazsa kıtlık kopacak."

Bir diğer mahalle sakini Adem Önder ise yıllardır gölün dolmadığını belirtti:

"Birkaç yıldır yeterli yağmur yağmıyor. Bu nedenle göl sahası boşaldı. Gençliğimde balıkçılık yapardım, buralarda avlanırdım. Yaklaşık 5 yıldır durum bu şekilde. Göl yatağını otlar kapladı. Bu gidişle Adana susuz kalabilir. Tarım maliyetleri zaten yüksek, kuraklık olunca daha da zorlandık."

TÜRKİYE'NİN DİĞER KENTLERİNDE DE TABLO AĞIR

Adana'daki tablo yalnız değil. Son yıllarda Konya Ovası, Şanlıurfa, Mardin, Manisa, Gaziantep, Nevşehir, Bursa ve Ankara çevresinde de yeraltı su seviyeleri düşerken, baraj ve göletlerde doluluk oranları kritik seviyelere geriledi.

Uzmanlar, özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış rejimindeki değişikliklerin tarımsal üretimi tehdit ettiğini belirtiyor. Meteoroloji verileri, Türkiye genelinde 2024 yazının son 30 yılın en kurak dönemlerinden biri olarak kayda geçtiğini gösteriyor.

UZMANLAR UYARIYOR: SULAMA POLİTİKALARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Tarım ve su politikaları uzmanları, barajlardaki su seviyelerinin hızla azaldığı kentlerde tasarruflu sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre Türkiye'nin birçok bölgesinde yağmur suyu hasadı ve yeraltı suyu yönetimi acilen yeniden planlanmazsa, önümüzdeki birkaç yıl içinde hem içme suyu hem tarım suyu krizleri yaşanabilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
