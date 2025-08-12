Türkiye'nin en mutsuz şehirleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırmada illerin nüfusuna göre mutsuzluk oranları hesaplandı.

EN MUTSUZ ŞEHİR TRABZON

TÜİK verilerine göre 818 bin 23 nüfusu sahip Trabzon, yüzde 11.79 ile en mutsuz şehir oldu. Listenin ikinci sırasındaki 2 milyon 688 bin 4 nüfuslu Antalya'da mutsuz insanların oranı yüzde 11.70 olarak belirlendi.

İSTANBUL ALTINCI SIRADA

4 milyon 462 bin 56 nüfusa sahip İzmir, yüzde 10.65 oranla en mutsuz üçüncü şehir oldu. Başkent Ankara ise 5 milyon 782 bin 285 nüfusuyla yüzde 9,95 mutsuzluk oranına sahip oldu. Ankara bu oranla dördüncü sırayı aldı.

1 milyon 368 bin 488 nüfusu olan Samsun, yüzde 9,72 mutsuzluk oranıyla beşinci sıraya yerleşti. İstanbul ise 15 milyon 907 bin 951 nüfusuna rağmen altıncı sıraya yerleşti. İstanbul'daki mutsuzluk oranı yüzde 9.12 oldu.