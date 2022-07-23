Türkiye'de köyün arkasındaki tüyler ürpertici videoyu çeken genç ilk kez konuştu: Kesinlikle montaj değil

Türkiye'de geniş bir kesim tarafından üç harflilerin varlığına inanılıyor. Hatta, üç harflilerin geceleri herkes uyuduktan sonra ya da kimsenin ortalıkta görünmediği vakitlerde davul ve zurnalarla düğün yaptıkları bile iddia ediliyor. Ülkemizde bu olaya şahit olan insan sayısı da hayli fazla.

BAYRAM TATİLİNDE ÇEKİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Mahmudiye İsmetpaşa köyünde Yunus Dönder tarafından kaydedilen bir görüntü ise tartışmaları yeniden alevlendirdi. Söz konusu görüntülerde tanımlanamayan cisimlerin hep birlikte halay çektiği görülüyor.

YORUM YAĞDI

Söz konusu görüntülere kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerin gerçek olduğunu savunurken, bazıları da tamamen bilgisayarla yapıldığını söyledi. Ancak arkadaşı Murat Karacol ile videoyu çeken Yunus Dönder adlı genç ilk kez konuştu.

"KESİNLİKLE MONTAJ DEĞİL"

Görüntüyü köyün arka tarafından kola çekerken kaydettiklerini belirten Dönder, "Arkadaşım Murat Karacol ile kola içip çekirdek yiyorduk. Bu sırada karşıda halay çekenleri gördük. Video kısa sürede yayıldı, kesinlikle montaj ya da oynama yok. Gerçek. Ancak bize daha sonra görüntüdekilerin Suriyeliler olabileceği söylendi. Onu tam bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.