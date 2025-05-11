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Türk Kızılay Anneler Günü'nü Deprem Bölgesinde Kutladı

Türk Kızılay Anneler Günü'nü Deprem Bölgesinde Kutladı
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Türk Kızılay, Anneler Günü'nü deprem bölgelerinde anne ve çocuklara yönelik etkinliklerle kutladı. Etkinlikler kapsamında çeşitli atölyeler düzenlendi ve ünlü şeflerle birlikte Kızılay Huzurevi'nde ziyaretler gerçekleştirildi.

TÜRK Kızılay, Anneler Günü'nü deprem bölgesinde anne ve çocuklara yönelik düzenlediği etkinlikle kutladı. Program kapsamında anne ve çocuk temalı etkinliklerin yanı sıra psikososyal destek amaçlı atölyeler düzenlendi. Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ise Kartal'daki Kızılay Huzurevi sakinlerine Anneler Günü ziyareti gerçekleştirdi.

Türk Kızılay, deprem bölgesinde devam eden iyileştirme faaliyetleri kapsamında, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Osmaniye'de Anneler Günü'nü kutlamak üzere etkinlik gerçekleştirdi. Anne ve çocuk arasındaki bağı güçlendirme ve psikososyal destek sağlama amaçlı programlar kapsamında anneler ve çocukları, farklı alanlarda sanat terapileri, psiko-eğitimler, mektup yazma ve hediye hazırlama atölyelerine katıldı. Anneler Günü etkinlikleri kapsamında özel eğitim gereksinimi olan çocuklar ve annelerine yönelik programlar da düzenlendi.

ÜNLÜ ŞEFLER KIZILAY HUZUREVİ'NDE ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Türk Kızılay'ın 'İyilikle Pişen Hayatlar' projesi kapsamında Genel Başkan Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ile ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ise İstanbul Kartal'daki Kızılay Huzurevi'ne Anneler Günü ziyareti gerçekleştirdi. Huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet eşliğinde kahvaltı eden Yılmaz ve şefler, pasta keserek huzurevinde kalan annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Yılmaz, "Burası, Kızılay ailemizin anne-babalarının olduğu yer. Anneler Günü'nde de gelip ellerini öpmemiz, onların gülümsemelerini görmemiz, duasını almamız çok kıymetli. Şeflerimiz de sürpriz yaparak bizlerle beraber büyüklerimizin ellerini öpmeye geldi, çok teşekkür ediyorum" dedi.

Şef Yalçınkaya, "Kızılay bizim için çok ayrı yerde. Ne zaman çağırsa gidiyoruz, bazen çağırmadan da gidiyoruz. Anneler Günü'nde gelebileceğimiz en iyi yerdeyiz, çok mutluyuz, herkesin Anneler Günü'nü kutluyoruz" diye konuştu.

Şef Sivrioğlu, "Annelerimizle buluşmak bizi çok mutlu ediyor. Kızılay'la çok güzel işler yapıyoruz. İyi ki Kızılay için çalışıyoruz. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Şef Zanna ise "Ne kadar şanslıyız ki buradayız. Türkiye'de, dünyada, her yerde bütün annelerin teker teker elini öpüyoruz, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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