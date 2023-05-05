Tunceli'de kayıp gençler için baraj gölünde 10 milyon metreküp su boşaltıldı

Tunceli'de kaybolan 3 genç için yapılan arama çalışmaları kapsamında, Uzunçayır Baraj Gölü'nde 10 milyon metreküp su boşaltıldı. Aramaların 15. gününde gençlere henüz ulaşılamadı.

TUNCELİ'de Munzur Çayı'na uçan otomobildeki kayıp 3 genç için arama çalışmaları kapsamında kapakları açılan Uzunçayır Baraj Gölü'nde 10 milyon metreküp su boşaltıldı. Gençlerin suya düştüğü gün 193 metreküp olan Munzur Çayı'nın debisi 80 metreküpe düştü. Köprü ayaklarına çelik halatların yerleştirildiği arama çalışmalarının 15'inci gününde gençlere ulaşılamadı.

Ramazan Bayramı tatilinde Diyarbakır'dan geldikleri Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki 'Munzur Gözeleri'ni görmek isteyen Mehmetcan Demiral (22), Baran Aslantaş (22) ve Azad Demiral'ın (21) içinde bulunduğu otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Aşağı Torunoba mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, debisi yüksek Munzur Çayı'na uçtu. Otomobildeki 3 kişi, suda kayboldu. Gençler için AFAD, UMKE, Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa, Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Van, Erzurum ve Adana'dan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Konya, Elazığ ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır Büyükşehir ve Tunceli Belediyesi, Munzur Arama Kurtarma (MUDAK), ANDA Arama Kurtarma Derneği, Turkuaz Arama Kurtarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi, Milli Eğitim Arama ve Kurtarma ve farklı kurumlardan oluşan 1200 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonuç vermeyince Munzur Çayı ile Uzunçayır Baraj Gölü'nün su seviyesini düşürmek için 3 Mayıs'ta, akşam saatlerinde baraj kapakları Valilik talebiyle açıldı.