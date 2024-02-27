TÜİK verilerine göre akraba evliliği en fazla Şanlıurfa'da

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 22 Şubat'ta, 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerinde, evlenen çiftlerin yaş grupları, akrabalık durumları, eşlerin yaş farkları gibi detaylar yer aldı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, akraba evlilikleri, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azaldı.

EN FAZLA ŞANLIURFA

Verilere göre, 2022'deki 575 bin 891 evliliğin 3,8 oran ile 22 bin 159'u akraba evliliği olarak gerçekleşirken, 2023'teki 565 bin 435 evliliğin yüzde 3,2 oran ile 18 bin 26'sı akraba evliliği oldu. 2023'te akraba evliliklerinin en yaygın olduğu il Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'da 15 bin 155 evliliğin yüzde 17,7 oranla 2 bin 679'u akraba evliliği. Akraba evliliklerinde Şanlıurfa'yı 2 bin 225evlilik ile İstanbul, 1239 evlilik ile Gaziantep ve 1024 evlilik ile Diyarbakır takip etti.

Akraba evliliklerinin en az görüldüğü iller ise yüzde 0,7 oranla Karabük ve Kütahya ile yüzde 0,8 oranla Balıkesir oldu.

2023 yılındaki 565 bin 435 evlilikten 400 bin 703'ünde erkeğin yaşı, kadının yaşından büyük. 98 bin 903'ünde kadının yaşı, erkeğin yaşından büyük. 65 bin 829'unda ise kadın ve erkeğin yaşları eşit. Ayrıca kadınlardan 10 bin 471'i 16-17, 144'ü 75 ve üzeri yaş grubunda evlendi. Erkeklerin 706'sı 16-17 yaş grubunda, 1387'si 75 ve üzeri yaş grubunda evlendi.

ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKTE AZALMA

16-17 yaş grubunda "evlenen" kız çocukları sayısı yıllara göre azalış gösterdi. 2021 yılında 13 bin 168 olan 16-17 yaş grubunda "evlenen" kız çocuğu sayısı, 2022'de 11 bin 563'e, 2023'te 10 bin 471'e düştü. 2023'te kadınların en çok evlilik yaptığı yaş grubu 177 bin 205 evlilik ile 20-24 yaş grubu.

EN ÇOK EVLİLİK TEMMUZ AYINDA OLDU

Çiftlerin evlenirken en çok tercih ettikleri ay, 74 bin 816 ile temmuz ayı oldu. Bu ayı, 73 bin 447 evlilik ile ağustos, 67 bin 86 evlilik ile eylül takip etti. En az evlilik olan aylar ise sırasıyla şubat, ocak ve aralık ayları.