The Soap Factory CEO'su Hacer Aydın'dan Doğal Sabunları Doğru Kullanmanın Püf Noktaları

The Soap Factory'nin kurucusu ve CEO'su Hacer Aydın ile gerçekleştirdiğimiz röportajda, Aydın doğal sabunların doğru kullanımına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Doğal sabunların kimyasal içerikli ürünlere sağlıklı bir alternatif sunduğunu belirten Aydın, bu ürünlerin etkisini en üst düzeye çıkarmak için doğru bir kullanım rutini oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Cilt Tipinize Uygun Sabun Seçin

Hacer Aydın, doğal sabunların etkili bir sonuç vermesi için cilt tipine uygun seçim yapılması gerektiğini belirtti. Kuru ciltler için zeytinyağı ve shea yağı içeren nemlendirici sabunları önerirken, yağlı ciltler için kömür ve çay ağacı yağı gibi yağ dengeleyici içeriklerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Hassas ciltlere sahip olanlar için ise yatıştırıcı özellikte aloe vera veya lavanta içerikli sabunlar öneriliyor.

Cildinizi Ilık Su ile Hazırlayın

Aydın, sabun kullanımı öncesinde cildin ılık suyla yıkanarak gözeneklerin açılması gerektiğini söyledi. Soğuk suyun gözenekleri kapatabileceğini ve sabunun etkisini azaltabileceğini belirten Aydın, çok sıcak suyun ise cildi kurutabileceğini ifade etti.

Sabunu Doğru Şekilde Uygulayın

Doğrudan cilde sürmek yerine, sabunun elde veya bir lif yardımıyla köpürtülerek uygulanmasını öneren Aydın, bu yöntemle cilt tahrişinin önleneceğini ve sabunun aktif içeriklerinin daha iyi dağıtılacağını vurguladı.

Masajla Kullanımı Destekleyin

Sabunun uygulaması sırasında cilde hafif masaj yapılmasını öneren Aydın, bu yöntemin kan dolaşımını hızlandırarak sabunun faydalı içeriklerinin cilde daha iyi nüfuz etmesine yardımcı olacağını ifade etti.

Durulama ve Nemlendirme Adımları

Sabunlama sonrası cildin iyice durulanması gerektiğini söyleyen Aydın, sabunun tamamen çözünür olduğunu ancak kalıntı bırakması durumunda gözeneklerin tıkanabileceğini belirtti. Ayrıca işlem sonrası nemlendirici bir ürün kullanarak cildin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Sabırlı ve Düzenli Olun

Doğal sabunların kimyasal içerikli ürünler gibi hızlı ancak yüzeysel etkiler göstermediğini belirten Aydın, düzenli kullanımın ciltte uzun vadede gözle görülür iyileşmelere yol açacağını ifade etti. İlk haftalarda ciltte arınma belirtileri görülebileceğini belirten Aydın, bu durumun cildin toksinlerden arındığının bir işareti olduğunu söyledi.

Sabunları Doğru Saklayın ve Kombinleyin

Doğal sabunların sürekli nemli bırakılmaması gerektiğini belirten Aydın, sabunların kuru bir yerde saklanmasını ve farklı içeriklere sahip sabunların dönüşümlü kullanılmasını önerdi.

Doğal sabunların uzun vadede cilt sağlığı için büyük faydalar sağladığını belirten Hacer Aydın, kimyasal içerikli ürünlere alternatif arayanlar için bu sabunların doğru bir şekilde kullanıldığında etkili sonuçlar vereceğini vurguladı.