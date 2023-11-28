Terme Belediyesi Yaşlı, Engelli ve Kimsesiz Vatandaşlara Evde Temizlik Hizmeti Sunuyor

Samsun Terme Belediyesi, 'sosyal belediyecilik' anlayışı çerçevesinde, yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlar için evde temizlik hizmeti vermeye devam ediyor. Temizlik ekipleri, vatandaşların evlerini temizleyerek pırıl pırıl bir ortam sunuyor. Belediye Başkanı Ali Kılıç, projenin gönül belediyeciliği anlayışıyla gerçekleştirildiğini belirterek, yaşlı ve engelli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Samsun Terme Belediyesi, 'sosyal belediyecilik' anlayışı çerçevesinde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığıyla evlerinin temizliğini yapmakta güçlük çeken yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlar için evde temizlik hizmeti vermeye devam ediyor.

Terme Belediyesi'nin kurduğu 7 kişiden oluşan temizlik ekipleri, yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşların evlerine giderek önce onların gönüllerini hoş ediyor, sonra da camlardan koltuklara, kapılardan dolaplara kadar her yeri temizleyerek vatandaşlara pırıl pırıl bir ortam sunuyor.

"Bize duaları yeter"

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, projeyi "gönül belediyeciliği" anlayışıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Yaşlılarımızın sevgisi ve duaları bizim için çok önemli. Bakıma muhtaç, kimsesiz, maddi durumu yetersiz, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza sunduğumuz bu gibi hizmetler ile gönül kapılarını aralıyoruz. Tüm hizmetlerimizde olduğu gibi bu hizmetimizde de tek arzumuz yüzlerin gülmesi. Yaptığımız hizmetlerin sonrasında gülen yüzleri görmek bizim çalışma azmimizin artma sebebidir" dedi.

"Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın, belediyemizin Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü'ne başvurmaları yeterli" diyen Başkan Kılıç, "Amacımız, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve daha iyi bir yaşam sunmaktır" şeklinde konuştu. - SAMSUN