Haberler

TCG BORA Hücumbotu Alanya'da ziyarete açıldı

TCG BORA Hücumbotu Alanya'da ziyarete açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG BORA hücumbotu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Alanya'da ziyarete açıldı. Aileler ve çocuklar, gemiyi yakından inceleme fırsatı buldu.

TÜRK Deniz Kuvvetleri'ne ait, yaklaşık 62 metre boyunda ve 9 metre enindeki Kılıç sınıfı hücumbotlardan TCG BORA (P-338), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde ziyarete açıldı. Aileler ve çocuklar, savaş gemisini yakından inceleme fırsatı buldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG BORA Hücumbotu, Alanya Alidaş Liman İskelesi'nde ziyarete açıldı. Kılıç sınıfı hücumbotlardan biri olan ve P-338 borda numarasını taşıyan TCG BORA, 10.00- 12.00 ile 14.00- 17.00 saatleri arasında vatandaşları ağırladı. Yaklaşık 62 metre boyunda ve 9 metre enindeki savaş gemisine özellikle çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterdi. Alidaş Liman İskelesi'ne gelenler, geminin çeşitli bölümlerini gezerek hücumbotu yakından görme imkanı buldu. Aileler hatıra fotoğrafı çektirirken, görevli personel de gemi hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Diğer yandan Türk bayraklarıyla renklenen liman bölgesinde 23 Nisan'ın ruhuna uygun görüntüler oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

