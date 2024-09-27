Üye Girişi
Haberler

Tarih netleşti! İstanbul'da 33 dereceye çıkacak sıcaklıklar 15 derece birden düşecek

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da hafta sonu 32-33 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklıkların, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava dalgasıyla pazartesi günü 15 derece birden düşmesi bekleniyor. Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak bu hava durumu, özellikle Edirne, İstanbul ve Bursa'da kuvvetli sağanak yağışlara neden olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, yeni haftayla birlikte yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakacak. Meteoroloji, özellikle İstanbul ve birçok şehirde sis beklendiğini, ancak cumartesi günü yılın en sıcak günlerinden biri yaşanacağını belirtti.

PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

İstanbul'da hafta sonu 32-33 derecelere kadar çıkması beklenen sıcaklıkların Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava dalgasının etkisiyle pazartesi günü 15 derece birden düşmesi bekleniyor. Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak bu hava durumu, özellikle Edirne, İstanbul ve Bursa'da kuvvetli sağanak yağışlara neden olacak.

SU BASKINLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Pazar gecesi başlayan yağışlar, pazartesi gününe kadar Batı Karadeniz ve İç Anadolu'ya da ulaşacak. Meteoroloji, bu bölgelerde su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı. Özellikle Batı Karadeniz'de beklenen kuvvetli sağanak yağışlar, sel riskini artırabilir.

YENİ HAFTA SERİN GEÇECEK

Pazartesi gününden itibaren Ege Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde de yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretse de, yeni haftayla birlikte serin bir hava dalgası bölgeye ulaşacak.

Tarih netleşti! İstanbul'da 33 dereceye çıkacak sıcaklıklar 15 derece birden düşecek
Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Yaşam

Marmara Bölgesi Hava Durumu Balkanlar İstanbul Edirne Yaşam Dünya Pazar Bursa

Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı

O magandalar için gereken yapıldı

 Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
Bomba iddia! Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa'da fabrika kuracak

2 otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrikaların kurulacağı iller de neredeyse belli
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atletico Madrid- Real Madrid maçı ne zaman? İspanya LaLiga Atletico Madrid- Real Madrid maçı saat kaçta, şifresiz mi? PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: PTT kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT kargo dağıtım saatleri! Şamil Ekinci kimdir? Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun adı Şamil Ekinci oldu! YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yurtiçi kargo dağıtım saatleri! Türkiye'de il olması beklenen ilçeler hangileri? Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri! Aslı Sümen kimdir? Aslı Sümen evlendi mi? Wolverhampton- Liverpool maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Wolverhampton- Liverpool maçı saat kaçta, şifresiz mi? MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: MNG kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? MNG kargo dağıtım saatleri! Newcastle Utd.- Manchester City maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Newcastle Utd.- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta, şifresiz mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });