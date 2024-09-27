Tarih netleşti! İstanbul'da 33 dereceye çıkacak sıcaklıklar 15 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, yeni haftayla birlikte yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakacak. Meteoroloji, özellikle İstanbul ve birçok şehirde sis beklendiğini, ancak cumartesi günü yılın en sıcak günlerinden biri yaşanacağını belirtti.

PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

İstanbul'da hafta sonu 32-33 derecelere kadar çıkması beklenen sıcaklıkların Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava dalgasının etkisiyle pazartesi günü 15 derece birden düşmesi bekleniyor. Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak bu hava durumu, özellikle Edirne, İstanbul ve Bursa'da kuvvetli sağanak yağışlara neden olacak.

SU BASKINLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Pazar gecesi başlayan yağışlar, pazartesi gününe kadar Batı Karadeniz ve İç Anadolu'ya da ulaşacak. Meteoroloji, bu bölgelerde su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı. Özellikle Batı Karadeniz'de beklenen kuvvetli sağanak yağışlar, sel riskini artırabilir.

YENİ HAFTA SERİN GEÇECEK

Pazartesi gününden itibaren Ege Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde de yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretse de, yeni haftayla birlikte serin bir hava dalgası bölgeye ulaşacak.