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Survivor All Star 2025'te veda gözyaşları! İddialı yarışmacı elendi

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Survivor All Star 2025'te 25 Nisan Cuma akşamı yeni bir eleme heyecanı yaşandı. Eleme düellosunda Pınar Saka oldu. Duygusal bir konuşma yapan Saka, "Bu kadar üzüleceğimi düşünmüyordum" ifadelerini kullandı.

Survivor All Star 2025, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. Kıran kırana geçen mücadelelerin damga vurduğu gecede, bir yarışmacı daha hayallerine veda etti. Bu hafta eleme potasında yer alan isimler Pınar, Sevgi, Meryem ve Yağmur oldu. Heyecanın dorukta yaşandığı düello eşleşmeleri izleyicileri ekrana kilitledi. İlk düelloda Meryem ile Yağmur, ikinci düelloda ise Pınar ile Sevgi karşı karşıya geldi. Survivor arenasında fırtınalar estiren karşılaşmalarda Sevgi, Pınar'ı 5-1'lik net bir skorla mağlup ederek yarışmadaki iddiasını sürdürdü. Düello finalinde ise Yağmur ve Pınar arasında büyük bir mücadele yaşandı.

Survivor All Star 2025'te veda gözyaşları! İddialı yarışmacı elendi

SÜRPRİZ ELEME

Eleme gecesinin sonunda ise duygusal anlar yaşandı. Büyük bir azimle mücadele eden Pınar Saka, Survivor All Star 2025'e veda eden isim oldu. Pınar'ın elenmesi hem yarışmacılar arasında hem de ekran başındaki izleyicilerde büyük üzüntü yarattı.

Survivor All Star 2025'te veda gözyaşları! İddialı yarışmacı elendi

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Elendiği anlarda duygularına engel olamayan Pınar Saka, veda konuşmasında gözyaşlarına boğuldu. Üzüntüsünü dile getiren Pınar, şu sözleriyle herkesi duygulandırdı: '3. Survivor'ım. En sevdiğim Survivor olacağını hiç düşünmemiştim. Bu kadar üzüleceğimi düşünmüyordum. Herkese başarılar diliyorum. Çok sevdiğim, çok özleyeceğim arkadaşlarım var. Hepsine sakatsızlık bir final diliyorum.' dedi.

Survivor All Star 2025'te veda gözyaşları! İddialı yarışmacı elendi

Survivor All Star 2025'te veda gözyaşları! İddialı yarışmacı elendi
Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
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