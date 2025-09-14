Sultangazi Belediyesi'nden 1500 Çocuk İçin Toplu Sünnet Şöleni

SULTANGAZİ Belediyesi, sünnetini gerçekleştirdiği bin 500 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi. Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki Belediye Hizmet Binası önünde yapılan şölende, 4-12 yaş arasındaki çocuklar aileleriyle birlikte etkinliklere katıldı. Çocuklara sünnet kıyafetleri ücretsiz olarak verildi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde oldukça önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu ve benzeri faaliyetleri yaparken, halkımızın yanında olmaya büyük özen gösteriyoruz. İyi günlerinde onların mutluluklarını paylaşmaya, kötü günlerinde ise yanlarında bulunup üzüntülerini azaltmaya gayret ediyoruz" dedi.

Sultangazi'de bin 500 çocuk için sünnet töreni gerçekleşti. Tören kapsamında maskot ve palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, Burak Sezen'in çocuk programı ve Bubble Show yer aldı. Katılımcılara pamuk şeker, patlamış mısır ve macun ikramı yapıldı. Sultangazi Belediyesi'nin son 4 yılda 5 bin 700 çocuğun sünnetini ücretsiz olarak gerçekleştirdiği, bu yıl ise bin 500 çocuğu sünnet ettirdiği bildirildi. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da programa katılarak ailelerle sohbet etti, çocuklarla vakit geçirdi. Programa yoğun ilgi gösterildi.

DURSUN: HEM GELENEKLERİMİZİ YAŞATIYORUZ HEM DE BU OLAYA SOSYAL BİR ÇERÇEVEDEN BAKIYORUZ

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bu törende bizlerle olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sultangazi'de geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şölenlerimizden birindeyiz. Bu yıl da bin 500 çocuğumuzun sünneti süreç içerisinde gerçekleştirildi. Onlar için çok önemli olan bu günde, bu meydanda sünnet şölenlerini hep beraber yaşamış olduk. Bugünün aileler için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu şölenlerin aileler açısından bir gelenek, bir görenek olduğunu ve çocuklarının sünnet şölenlerinin gerçekleştirilmesinin onlar için kıymet taşıdığını biliyoruz. Bu çerçevede, Sultangazi Belediyesi olarak çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Sünnet kıyafetlerini, diğer ihtiyaçlarını sağladık ve sünnet merasimlerini de gerçekleştirerek tüm süreci tamamlamış olduk. Çocuklarımızın yanında olurken hem geleneklerimizi yaşatıyoruz hem de bu olaya sosyal bir çerçeveden bakıyoruz. Onların ihtiyaçlarının karşılandığı bir anlayış içerisinde hareket ediyoruz. Elbette sadece bununla sınırlı kalmıyoruz. Sultangazi'de çok güçlü işler yapıyoruz. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde oldukça önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu ve benzeri faaliyetleri yaparken, halkımızın yanında olmaya büyük özen gösteriyoruz. İyi günlerinde onların mutluluklarını paylaşmaya, kötü günlerinde ise yanlarında bulunup üzüntülerini azaltmaya gayret ediyoruz. Bununla birlikte kültürel ve eğitim alanındaki çalışmalarımızda da güçlü adımlar atıyoruz; eğitime destek veriyor, akademik projelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

'BİR BAŞKA SÜNNET ŞÖLENİNDE, ÖNÜMÜZDEKİ YIL YENİDEN BULUŞMAK ÜZERE DİYORUM'

Sünnet şölenin kendileri için çok büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Dursun, "Bu şölenimize iştirak eden bütün gençlerimize ve çocuklarımıza güzel bir ömür diliyorum, bahtlarının açık olmasını temenni ediyorum. Ailelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Her daim onların yanındayız. Sultangazi'de yaşamanın huzurunu ve güçlü bir hayatı hissettirmek için gayretle çalışıyoruz. Bundan sonra da bize emanet edilen bu görevi güçlü bir şekilde taşımaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı ve ailelerimizi tebrik ediyorum. Bir başka sünnet şöleninde, önümüzdeki yıl yeniden buluşmak üzere diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ'

Oğlu sünnet olan Ramazan Çetin Çakmak, "Sultangazi'de 7 senedir yaşıyorum. Gerçekten belediye başkanımız bizlere çok yardımcı oluyor. Özellikle maddi ve manevi imkanları olmayan, çocuklarını mutlu edemeyen aileler için böyle etkinlikler yapması çok kıymetli. Bu yüzden kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz de mutlu olduk, çocuklarımız da mutlu, gerçekten çok güzel oldu. Özel hastanelerde çocuklarımız sünnet edildi, kıyafetler dağıtıldı. Yemek alanları, oyun alanları oluşturuldu. Başkanımız eşiyle birlikte bu işleri yapıyor. Bunun dışında da birçok etkinlik düzenleniyor, oyun parkları yapılıyor. Gerçekten çok güzel hizmetler yapılıyor. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.