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Tüm Türkiye'de kara kış hakimken Antalya sahilleri akın akın doldu

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Antalya'da vatandaşlar ve turistler, Konyaaltı Sahili'nde güneşli havanın keyfini yaşadı. Bazı vatandaşlar Şubat ayının ortasında denize girdi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da şubat ayının ortasında güneşli günü fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Tüm Türkiye'de kara kış hakimken Antalya sahilleri akın akın doldu

NEM ORANI YÜZDE 48'E YÜKSELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Antalya'da hissedilen en yüksek sıcaklık 18, en düşük 13 derece ölçüldü. Nem oranı ise gün ortasında yüzde 48 seviyelerinde seyretti.

Tüm Türkiye'de kara kış hakimken Antalya sahilleri akın akın doldu

ŞUBAT AYININ ORTASINDA DENİZE GİRDİLER

Şubat ayının ortasında yaşanan sıcak hava, sahilde hareketliliği artırdı. Bazı aileler piknik yaparak vakit geçirirken, çocuklar bisiklet sürüp oyunlar oynayarak eğlendi. Bazıları ise köpekleriyle sahilde yürüyüş yaparak güneşli havanın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar ve turistler de denize girdi.

Tüm Türkiye'de kara kış hakimken Antalya sahilleri akın akın doldu

KONYAALTI SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK

Sahil bandında bisiklet süren çocuklar ve deniz kenarında vakit geçirenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Tüm Türkiye'de kara kış hakimken Antalya sahilleri akın akın doldu

Tüm Türkiye'de kara kış hakimken Antalya sahilleri akın akın doldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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