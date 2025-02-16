Tüm Türkiye'de kara kış hakimken Antalya sahilleri akın akın doldu
Antalya'da vatandaşlar ve turistler, Konyaaltı Sahili'nde güneşli havanın keyfini yaşadı. Bazı vatandaşlar Şubat ayının ortasında denize girdi.
Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da şubat ayının ortasında güneşli günü fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
NEM ORANI YÜZDE 48'E YÜKSELDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Antalya'da hissedilen en yüksek sıcaklık 18, en düşük 13 derece ölçüldü. Nem oranı ise gün ortasında yüzde 48 seviyelerinde seyretti.
ŞUBAT AYININ ORTASINDA DENİZE GİRDİLER
Şubat ayının ortasında yaşanan sıcak hava, sahilde hareketliliği artırdı. Bazı aileler piknik yaparak vakit geçirirken, çocuklar bisiklet sürüp oyunlar oynayarak eğlendi. Bazıları ise köpekleriyle sahilde yürüyüş yaparak güneşli havanın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar ve turistler de denize girdi.
KONYAALTI SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK
Sahil bandında bisiklet süren çocuklar ve deniz kenarında vakit geçirenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.