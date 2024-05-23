Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeyi gören Ceylan Ertem tehditler savurdu

Uzun süredir sokak hayvanlarıyla ilgili devam edilen tartışmada hazırlanan yasa tasarısında hayvanların belirlenen sürede sahiplenilmemesi durumunda itlaf edileceğini konuşulmaya başlandı. Ülke gündemine oturan tartışmaya bir yorum da şarkıcı Ceylan Ertem'den geldi.

"BENİM NASIL CANAVARA DÖNÜŞECEĞİMİ İZLERİZ"

Yasa tasarısına karşı çıkan Ceylan Ertem, X hesabından yaptığı paylaşımda "Bu yasa tasarısı geçemez. Hadi geçti diyelim. Benim nasıl bir canavara dönüşeceğimi izleriz hep birlikte. Öldürün bakalım 1 tanesini de görelim neler oluyor. Şuraya yazıyorum" diyerek öfke kustu.

HAYKO CEPKİN: SOKAK HAYVANLARI SAHİPSİZ DEĞİL

Karara tepki gösteren Hayko Cepkin ise "Çıkaracağınız yasayı tasarıyım #sokakhayvanlarisahipsizdeğil. Gerekli bir rutin kısırlaştırma işlemi yapamayacak kadar bütçenizi ayıramayacak durumda olun ama itibar diye diye de harcamadığınız gereksiz halt kalmasın. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedi.

SEZEN AKSU: NEDEN ÜLKEMDE AKLA ÇARE ARAMAK YERİNE YOK ETMEK GELİYOR

Sezen Aksu ise şu sözlerle karşı çıktı: "Tarihimizdeki Sivriada hikâyesi vicdanıma, kalbime batıyor… 80 bin köpeğin; kâh bir turiste saldırdılar diye kâh sayıları arttığından, toplanıp Sivriada'ya götürülmelerini, her zaman var olagelmiş iyi insanların çabalarına rağmen açlığa ve ölüme terk edilmelerini okurken seslerini duydum. Biz orayı hak edilmiş sıfatıyla 'Hayırsız Ada' diye anarız. Açlıktan olduğu yazılsa da, vefasızlığa attıklarından emin olduğum çığlıkları hepimizin gökyüzünün bir yerlerinde kayıtlı, bundan eminim. Hayırsızlığın başı ademoğlunca tutulmuş, adanın günahı yok. Bir asırdan fazla zamanın affına sığınacak yüzümüz de… Neden benim sevgili ülkemde çare ararken akla ilk yok etmek gelir."

SOKAK KÖPEKLERİYLE DÜZENLEME NEDİR?

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırlık aşamasında olunan kanun teklifinde, alınan kulis bilgilerine göre detaylar da belli olmaya başladı. Hazırlık sürecinde dünyadaki örneklerinin de incelendiği çalışmada İngiltere'deki düzenlemeye benzer bir teklifin ortaya çıkacağı öğrenildi. AK Parti kaynaklarının aktardığına göre teklifte sahipsiz köpeklerin uyutulmasıyla ilgili seçenek de olacak. Düzenlemeyle ilgili alınan bilgilere göre belediyeler barınaklarındaki kapasite kadar köpeklerin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanına çıkacak. Her köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün bekleme süresi olacak. Belirlenen 30 günlük süre sonuna kadar sahiplenilmeyen köpekler için uyutma kararı uygulanacak. Kaynaklar, uyutmanın merhamet şartlarıyla uygulanacağı ayrıntısını paylaştı. Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanacak yeni köpekler gelecek ve süreç bu yöntemle devam edecek.