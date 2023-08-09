Sivas'ta bir vatandaşın özellikle kışın soğuktan korunmak için giyilen Selanik isimli elbiseyi kavuran sıcakta giymesi görenleri hayrete düşürdü. Sıcaktan bunalan diğer vatandaşlar ise ağaç altları ve çeşmeleri mesken edindi.

Sivas'ta kavuran sıcağa rağmen terk edilmeyen alışkanlık görenleri hayrete düşürdü

Sivas'ta bir vatandaşın özellikle kışın soğuktan korunmak için giyilen Selanik isimli elbiseyi kavuran sıcakta giymesi görenleri hayrete düşürdü

SİVAS - Eyyamı bahur sıcaklarının etkisine giren Sivas'ta bir vatandaşın özellikle kışın soğuktan korunmak için giyilen Selanik isimli elbiseyi 35 derecedeki sıcakta giymesi görenleri hayrete düşürdü.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da hava sıcaklığı bunaltıcı seviyelerde seyrediyor. Özellikle kış aylarında ayaz ve soğuk havasıyla bilinen Sivas'ta Eyyamı bahur sıcakları vatandaşlar tarafından hayretle karşılanıyor. Hava sıcaklığının termometrelerde 35 derece gösterdiği kentte vatandaşlar adeta güneşten kaçacak yer aradı. Sıcaktan bunalan kimi vatandaşlar ağacın altına girerken kimileri ise kaldırımda yürüdüğü sırada kağıt ile kafasını güneşten korudu.

35 derece sıcaklıkta yün içlik giydi

75 yaşındaki Osman Tike isimli vatandaşın ise bunaltıcı sıcağa rağmen Selanik adlı kalın giysiyi girmesi görenleri hayrete düşürdü. "Sıcak bana dokunmuyor, aldırmıyorum" diyen Osman Tike, "Ben bu selaniği çıkarırsam suyun içinde kalırım, giyersem terlemem. Bu bende yaz kış çıkmaz. Bu yazın beni terletmez." dedi.

Vatandaşlar ağaç altları ve çeşmeleri mesken edindi

Sivas'ta ilk defa bu aylarda böylesi bir sıcak gördüklerini ifade eden vatandaşlar, güneşin kavurucu sıcağından korunmak için ağaç altlarında serinledi. Kimi vatandaşlar ise çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.