Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çobankazanı köyünde, sahada görev yapan ekiplerin yürüttüğü rutin kontroller sırasında bir işletmede şap hastalığına rastlandı. Olayın ardından büyükbaş ve küçükbaş hayvanların köye giriş-çıkışları ikinci bir emre kadar yasaklandı. Ayrıca, bölgede dezenfeksiyon çalışmaları ve sağlık taramaları başlatıldı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Çobankazanı köyünde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 27 Mayıs'ta yapılan rutin çalışmaları sırasında bir işletme de şap hastalığına yakalanan hayvan tespit etti.

Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

ACİL EYLEM PLANI OLUŞTURULDU, KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Ekipler tarafından acil eylem planı oluşturularak hastalık tespit edilen köy ve çevre köylerde ilçe Sağlık Zabıta Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların giriş-çıkışları ikinci bir emre kadar yasaklandı.

Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI VE SAĞLIK TARAMALARI BAŞLATILDI

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, şap hastalığının yayılımını önlemek amacıyla gözetim bölgesinde dezenfeksiyon çalışmaları ve hayvanlara yönelik sağlık taramaları başlatıldığını bildirdi. Ayrıca bölgede bulunan tüm çiftçilere yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yürütülüyor.

Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Veteriner ekiplerinin sahadaki çalışmaları aralıksız sürerken, vatandaşların alınan önlemlere uymaları ve hayvan hareketleri konusunda dikkatli olmaları istendi.

Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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