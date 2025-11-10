Sirenler çalmaya başlayınca gözyaşlarına hakim olamadı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yıl dönümünde tüm yurtta saygı ve özlemle anıldı. Amasya'da saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde hayat durdu. Caddelerde, meydanlarda ve resmi kurumlarda vatandaşlar saygı duruşuna geçti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Amasya kent merkezinde kaydedilen görüntülerde, siren seslerinin duyulmasıyla birlikte aracını durduran bir vatandaşın arabasından inip ağlamaya başladığı anlar kameralara yansıdı. Büyük üzüntü yaşayan vatandaşın hüngür hüngür ağlaması, çevredekilerin de duygulanmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada paylaşılmasıyla binlerce yorum geldi. Pek çok kullanıcı, "Atamıza olan sevgi nesiller boyu sürecek" ve "Unutmadık, unutturmayacağız" gibi ifadelerle duygularını dile getirdi.