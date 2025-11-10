Sirenler çalmaya başlayınca gözyaşlarına hakim olamadı
Amasya'da 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. ölüm yıl dönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. O anlarda arabasını durdurup inen bir vatandaşın gözyaşlarına hakim olamayıp hüngür hüngür ağladığı görüntüler büyük ses getirdi.
- Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87. yıl dönümünde tüm Türkiye'de anma törenleri düzenlendi.
- Amasya'da saat 09.05'te sirenler çalarken bir vatandaş aracından inip ağlamaya başladı.
- Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce yorum aldı ve kullanıcılar Atatürk'e olan sevgilerini ifade etti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yıl dönümünde tüm yurtta saygı ve özlemle anıldı. Amasya'da saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde hayat durdu. Caddelerde, meydanlarda ve resmi kurumlarda vatandaşlar saygı duruşuna geçti.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Amasya kent merkezinde kaydedilen görüntülerde, siren seslerinin duyulmasıyla birlikte aracını durduran bir vatandaşın arabasından inip ağlamaya başladığı anlar kameralara yansıdı. Büyük üzüntü yaşayan vatandaşın hüngür hüngür ağlaması, çevredekilerin de duygulanmasına neden oldu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada paylaşılmasıyla binlerce yorum geldi. Pek çok kullanıcı, "Atamıza olan sevgi nesiller boyu sürecek" ve "Unutmadık, unutturmayacağız" gibi ifadelerle duygularını dile getirdi.