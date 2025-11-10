Haberler

Sirenler çalmaya başlayınca gözyaşlarına hakim olamadı

Güncelleme:
Amasya'da 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. ölüm yıl dönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. O anlarda arabasını durdurup inen bir vatandaşın gözyaşlarına hakim olamayıp hüngür hüngür ağladığı görüntüler büyük ses getirdi.

  • Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87. yıl dönümünde tüm Türkiye'de anma törenleri düzenlendi.
  • Amasya'da saat 09.05'te sirenler çalarken bir vatandaş aracından inip ağlamaya başladı.
  • Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce yorum aldı ve kullanıcılar Atatürk'e olan sevgilerini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87. yıl dönümünde tüm yurtta saygı ve özlemle anıldı. Amasya'da saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde hayat durdu. Caddelerde, meydanlarda ve resmi kurumlarda vatandaşlar saygı duruşuna geçti.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Amasya kent merkezinde kaydedilen görüntülerde, siren seslerinin duyulmasıyla birlikte aracını durduran bir vatandaşın arabasından inip ağlamaya başladığı anlar kameralara yansıdı. Büyük üzüntü yaşayan vatandaşın hüngür hüngür ağlaması, çevredekilerin de duygulanmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada paylaşılmasıyla binlerce yorum geldi. Pek çok kullanıcı, "Atamıza olan sevgi nesiller boyu sürecek" ve "Unutmadık, unutturmayacağız" gibi ifadelerle duygularını dile getirdi.

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMGk:

Allah akıl fikir versin

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Bunu gördükten sonra yorum yapmak israf olur

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

sperm zahiyeti babasına ağlamamıştır

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Guzel Agabeyimizin duygularini, vicdani ve Atalarina saygi duyan herkes anlar..

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Şu yorumları şok içinde okuyorum ya gerçekten böyle insanlar var mı

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
