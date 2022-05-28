Sır gibi kazı çalışması! Ekipler harıl harıl çalışıyor, tüm kent bu noktaya odaklandı - Haberler

Sır gibi kazı çalışması! Ekipler harıl harıl çalışıyor, tüm kent bu noktaya odaklandı
İhlas Haber Ajansı - Nurhan İçmez - Yaşam
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Tokat'ta bir okulun temel kazısı, tarihi kalıntılara rastlanılması nedeni ile durduruldu. Bu sefer de kalıntılar için sır gibi bir kazı çalışması başlatıldı. İnşaatın devam edip etmeyeceğine karar verilecek olan çalışmaların görüntülenmesine ise izin verilmedi. Kalıntıların Sultan II.Beyazıt'ın Hazinedar Başı'sı Firuz Ağa tarafından H.890 tarihinde yaptırılan Tahtakale Hamamına ait olduğu tahmin ediliyor.
Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Atatürk Lisesi boşaltılarak iş makineleri tarafından yıkıldı.
TARİHİ KALINTILARA RASTLANILDI
Yıkım çalışması tamamlanan okulun yerine yeni okul yapılması için temel kazısı başlatıldı. Temel kazısı çalışmaları ise tarihi kalıntılara rastlanılması nedeni ile durduruldu. İnşaat çalışmaları durdurulan alanda Tokat Müzesi tarafından çalışma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ ALINMASINA İZİN YOK
Tarihi kalıntıların ortaya çıkartılarak inşaatın devam edip etmeyeceğine karar verilecek olan çalışmaların görüntülenmesine izin verilmedi. Okul bahçesindeki kalıntıların Sultan II.Beyazıt'ın Hazinedar Başı'sı Firuz Ağa tarafından H.890 tarihinde yaptırılan Tahtakale Hamamına ait olduğu tahmin ediliyor.
İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Yaşam